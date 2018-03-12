Новости по теме Мухамед Килба

Своим мнением о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга России "пересмотреть свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами" поделился со Sputnik Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.
Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг СИЗО "Дранда".
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
Об интересах Китая в Абхазии и перспективах реализации проекта Траснкавказской дороги рассказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент республики Виталий Габния.
Председатель правления региональной Карачаево-Черкесской общественной организации "Союз абхазских добровольцев КЧР" Абу-Юсуф Банов заявил, что высказывания, ставящие под сомнение авторитет Мухамеда Килба и Андзора Гоова недопустимы.
Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба информировал президента о ходе исполнения его поручения по вопросу содействия семье добровольца Сергея Диколенко, погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии.
В сети распространено видео на котором предположительно зафиксирован факт избиения сотрудниками СГБ жителя Сухума Астамура Герхелия.
О предпосылках инцидента с участием сотрудников СГБ и ходе расследования данного дела рассказал Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.
Секретарь Совета Безопасности Республики Абхазия Мухамед Килба рассказал Sputnik о деле сотрудников СГБ.
Житель столицы был избит сотрудниками СГБ в субботу 25 июля в районе Республиканской больницы.
Рауль Хаджиба провел экстренное совещание с Секретарем Совета Безопасности в воскресенье 26 июля в связи с избиением накануне сотрудниками СГБ жителя Сухума.
Рауль Хаджиба провел экстренное совещание с Секретарем совета Безопасности в воскресенье 26 июля.
Руководители Совбеза Абхазии и России подписали План сотрудничества между двумя ведомства на 2015- 2016 годы.
О внешних и внутренних угрозах национальной безопасности Республики Абхазия в интервью корреспонденту Sputnik рассказал секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.