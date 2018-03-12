Новости по теме Николя Саркози

Победителем оказалась партия Николя Саркози "Республиканцы". Ее кандидаты одержали верх в семи из тринадцати регионов Франции. Ле Пен, в свою очередь, выразила уверенность, что итоги голосования обеспечили кратный рост числа представителей "Национального фронта" в местных советах.
Обманывать и заставлять турков верить, что они могут присоединиться к Европе - ошибка, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Экс-президент Франции за время поездки в Россию выступит с лекцией перед студентами МГИМО и встретится с представителями франко-российской торгово-промышленной палаты. В России Саркози планирует встретиться с Владимиром Путиным.
По словам экс-президента Франции, Россия необходима для урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Он отметил, что следует перевернуть страницу холодной войны с Москвой.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.