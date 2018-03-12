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Новости по теме Николя Саркози

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    09:02 14.12.2015
    43

    Нацфронт Ле Пен проиграл во всех регионах Франции

    Победителем оказалась партия Николя Саркози "Республиканцы". Ее кандидаты одержали верх в семи из тринадцати регионов Франции. Ле Пен, в свою очередь, выразила уверенность, что итоги голосования обеспечили кратный рост числа представителей "Национального фронта" в местных советах.

  • Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото.
    15:31 02.12.2015
    173

    Саркози: Турция не должна быть членом ЕС

    Обманывать и заставлять турков верить, что они могут присоединиться к Европе - ошибка, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.

  • 09:07 28.10.2015
    214

    Саркози в России планирует встретиться с Путиным

    Экс-президент Франции за время поездки в Россию выступит с лекцией перед студентами МГИМО и встретится с представителями франко-российской торгово-промышленной палаты. В России Саркози планирует встретиться с Владимиром Путиным.

  • 09:56 10.09.2015
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    Саркози назвал ошибкой создание условий для холодной войны с РФ

    По словам экс-президента Франции, Россия необходима для урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Он отметил, что следует перевернуть страницу холодной войны с Москвой.

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