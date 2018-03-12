Новости по теме Рамзан Кадыров

Президент России выбрал правильную стратегию, выступая на стороне действующей сирийской власти, и российский народ должен поддержать его, заявил глава Чечни.
Слова главы Чечни о внесистемной оппозиции были опубликованы на официальном сайте правительства республики. Таким образом, полагает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава субъекта публично призывает к антиконституционным действиям.
Глава Чеченской республики заявил, что сознательно нарушил правила дорожного движения, чтобы снять видеоролик, и пообещал оплатить штраф уже в понедельник.
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении смертной казни за терроризм пока не докладывалось президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Премьер-министр Ливии уверил Рамзана Кадырова в том, что в ближайшие дни экипаж танкера вернется на родину. Высокопоставленный ливийский чиновник сообщил об этом во время своего дружественного визита в Чечню, по приглашению главы республики.
Пользователи, желающие просматривать фотографии и видеоролики, которые публикует глава Чечни, должны будут попросить разрешения у владельца аккаунта.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.