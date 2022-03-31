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Мариуполь почти освобожден от бандитов, заявил Кадыров
Мариуполь почти освобожден от бандитов, заявил Кадыров
В начале текущей недели глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсуждал с ним планы по дальнейшему... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T08:45+0300
2022-03-31T08:45+0300
2022-03-31T10:11+0300
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Последнее место, где укрываются украинские националисты в Мариуполе, – крупный металлургический комбинат "Азовсталь", город возвращается к жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Он рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по трофейной азовской рации предложил украинцам, которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований, сдаться российской стороне. При этом подчеркнул, что командирам "Азова" пощады не будет. "Их ждет совсем не веселый конец. Последнее место, где укрываются бандиты, это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими", – отметил Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/v-dnr-zayavili-chto-u-ukrainskikh-voennykh-zakanchivayutsya-boepripasy-1038354072.html
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Мариуполь почти освобожден от бандитов, заявил Кадыров
08:45 31.03.2022 (обновлено: 10:11 31.03.2022)
В начале текущей недели глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсуждал с ним планы по дальнейшему взаимодействию.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
Последнее место, где укрываются украинские националисты в Мариуполе, – крупный металлургический комбинат "Азовсталь", город возвращается к жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
.
"Мариуполь уже на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь. Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах, есть и те, кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь", – написал Кадыров.
Он рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по трофейной азовской рации предложил украинцам, которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований, сдаться российской стороне. При этом подчеркнул, что командирам "Азова" пощады не будет.
"Их ждет совсем не веселый конец. Последнее место, где укрываются бандиты, это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими", – отметил Кадыров.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.