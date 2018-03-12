Новости по теме Резо Зантария

Генпрокуратура Абхазии считает, что судья Сухумского городского суда Рустам Чагава, рассматривая жалобы адвокатов Резо Зантария и Людмилы Сысак на постановления следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры о возбуждении в их отношений уголовных дел, превысил свои полномочия.