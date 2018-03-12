Новости по теме Резо Зантария

Президиум Верховного суда Абхазии признал незаконным уголовные дела против Зантария и Сысак по причине нарушения Уголовно-процессуального кодекса при возбуждении уголовных дел.
Кассационная коллегия Верховного Суда Абхазии отклонила кассационное представление Генпрокуратуры на постановление Сухумского городского суда по делу Зантария и Сысак.
Генеральная прокуратура обратилась в кассационную коллегию Верховного Суда Абхазии с кассационным представлением о признании постановления Сухумского городского суда о признании незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении Зантария и Сысак.
Генпрокуратура Абхазии считает, что судья Сухумского городского суда Рустам Чагава, рассматривая жалобы адвокатов Резо Зантария и Людмилы Сысак на постановления следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры о возбуждении в их отношений уголовных дел, превысил свои полномочия.
Сухумский городской суд признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария на заседании в среду.
В Сухумском городском суде прошло заседание по жалобе адвокатов Резо Зантария в отношении предъявленного ему обвинения в превышении должностных полномочий, на котором сторона защиты объявила отвод следователю Джемалу Гогия.
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