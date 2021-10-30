https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/tyazhelyy-put-k-nezavisimoy-energetike-intervyu-eks-gendirektora-chernomorenergo-1036120039.html

Тяжелый путь к независимой энергетике: интервью экс-гендиректора "Черноморэнерго"

Тяжелый путь к независимой энергетике: интервью экс-гендиректора "Черноморэнерго"

Как восстановить перепадные ГЭС, какие средства понадобятся для этого, какую экономическую выгоду могут они принести, как сделать энергосистему Абхазии... 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T20:10+0300

2021-10-30T20:10+0300

2021-10-30T20:10+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

резо зантария

интервью

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Беседу на радио Sputnik вела Лиана Эбжноу.Sputnik– Резо Платонович, тема восстановления перепадных ГЭС сейчас на слуху, говорят о необходимости инвестиций в них. Как вы видите решение этого вопроса?– Перед тем, как перейти к перепадным ГЭС, надо кое-что сказать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Какие цели мы преследуем, говоря о перепадных станциях, и вообще, в каком они сегодня состоянии? Начнем с того, в каком они техническом состоянии. Если мы возьмем перепадные станции 1, 2, 3, 4 – практически весь каскад, они были построены в 1972 году. Весь каскад работал до 1991-1992 года. После войны я, как энергетик, был на всех этих станциях и видел, в каком они состоянии. Все станции были рабочие и готовы были дальше продолжать обеспечивать электроэнергией нашу республику и вообще энергосистему. Но если говорить об их сегодняшнем состоянии, я говорю глубоко экспертное мнение, так как этим вопросом я занимался, работая в "РусГидра", за мной был закреплен проект по восстановлению перепадных ГЭС, нужно было дать оценку состояния перепадных станций 2, 3 и 4. В настоящее время с уверенностью могу сказать, что практически о восстановлении этих станции не может идти и речи. Можно говорить о строительстве перепадных станций. Настолько глубоки сегодня там повреждения, которые произошли после войны. Сегодня легче построить новые станции. Это достаточно глубокое экспертное мнение, это и мое мнение, и мнение представителей московского "Гидропроекта". Еще в 2014 году дали заключение, что эти станции не подлежат восстановлению.– Если говорить о новом строительстве, то как вы это видите? Какие для этого есть возможности? Какие условия нужно соблюсти? И в какие сроки можно это сделать?– Мы в конце концов должны понять, что мы хотим видеть от энергетики? Мы что строим? Независимую абхазскую энергетику? Мы должны для себя дать правильную оценку, в каком состоянии она сегодня находится. Раз у нас независимое государство, значит, мы должны построить независимую энергетику. Но сегодня мы зависимы от двух источников – от грузинской энергосистемы и от российской энергосистемы.– А на ваш взгляд, можно построить независимую энергосистему?– Конечно! Нужно поставить цели и задачи и стремиться к этому. Это не одного года задачи. Я в свое время ставил до 20 лет, и в течение 20 лет можно было построить независимую энергетику в Абхазии. Сегодня же энергосистемы нет, хотя сегодня ученики дикого капитализма говорят о том, что у нас энергосистема. Нет, у нас не энергосистема.– Хорошо. Какие меры предпринять для этого?– В первую очередь надо принять законодательную норму. Затем приглашать тех или иных инвесторов или самостоятельно начать строить станции уже под свои юрисдикции, под юрисдикции Абхазии, под нормы и правила эксплуатации гидроэлектростанций, электростанций, сетевого хозяйства. Какую школу нам нужно поднимать для того, чтобы мы вышли на независимую энергосистему? Вот это цель. Если говорить, исходя из чего нам привлекать инвестиции, то ответ – из всего того, что я выше сказал. Мы преследуем цель независимой энергетики, тогда мы сегодня должны привлечь инвесторов, инвестор должен прийти с пониманием того, зачем он приходит, ее обеспечить. Если у государства на сегодняшний день есть возможность самостоятельно ее восстановить и обеспечить ее работу, то понятно. Но ее надо восстановить, и это будет один из шагов к самостоятельной энергетике.– Если мы говорим не о независимой энергетике, а, скажем, о партнерстве, например, государственно-частном партнерстве?– Это будет независимая энергетика. Лишь бы была под абхазской юрисдикцией. Чтобы работала станция по законам Республики Абхазия.– Вы говорите, что на это уйдет лет 20. – Да, на мой взгляд, уйдет лет 15-20. –А что вам известно о сегодняшних планах? Уже заявили, что есть планы о поэтапном повышении тарифов, установлении счетчиков. То есть уже есть некая программа, есть некая дорожная карта. – Это один из путей к независимой энергетике. Мы туда идем. Главное – чтобы была преемственность в этом направлении.– Как восстанавливать эти перепадные?– Очень просто. Нужно сделать проектно-сметную документацию и посчитать, сколько сегодня обойдется восстановление перепадных станций. Посчитать экономику, какой срок окупаемости, в какие средства, кто электроэнергию будет покупать. Тут очень большой ряд вопросов, которые нужно обсуждать. Если говорить о прошлом, то эти станции были пиковые. Что касается их использования сегодня, то надо еще подумать, технически много нерешенных задач, как мы их будем использовать в пике, в базе. Установленная мощность перепадных станций составляет 120 мегаватт, их выработка проектная – 340 миллионов киловатт-часов. С 1972 по 1992 их максимальная выработка была 240 миллионов, то есть они не дошли до проектной выработки. Причины разные. Теперь необходимо складывать и смотреть, какую пользу несут они энергосистеме? Конечно, они окажут достаточно большую пользу. Сегодня, если 400 миллионов киловатт-часов дефицит, вот вам, пожалуйста, 240 миллионов киловатт-часов, которые будут покрываться за счет выработки перепадных станций. Вот вам какой результат. Я считаю, что это серьезное подспорье. Если сегодня республика сможет найти инвестора на условиях взаимной выгоды, то я считаю, что это хорошее достижение для энергосистемы.– Какие средства, как вы думаете, нужны для этого? Если даже я скажу цифру, то это будет условная цифра. Это где-то за 10 миллиардов рублей. Смотря какого качества оборудование будет использовано, какую схему будут применять. Нужно практически построить новый канал, увести всю воду. Сейчас вся проблема – увести мимо этих станций воду, вырабатываемую Ингурской ГЭС, 30 лет уже идет неуправляемая вода и приносит разрушение.При Советском Союзе этот проект носил более социальный характер, нежели экономический. Сегодня другая задача. Если там есть экономическая целесообразность, то надо хорошо посчитать. Если говорить об инвестициях, то российские инвестиционные компании не вкладываются в проекты, где окупаемость больше семи лет. А здесь окупаемость минимум 15-17 лет. Вот какие деньги надо привлечь. Если кто-то может вложить такие деньги, то честь и хвала им.– А в какие сроки можно построить это?– В течение трех лет можно поэтапно начинать к выпуску каждый год по одной станции. А серьезные разрушения четвертая ГЭС получила, серьезные разрушения имеет вторая перепадная ГЭС. А третья еще более или менее подлежит какому-либо бетонированию. Но вторая и четвертая имеют достаточно глубокие повреждения. – Резо Платонович, еще такой важный момент – взаимодействие с грузинской стороной. Все-таки плотина ИнгурГЭС находится на той стороне. Возможно ли запустить этот проект без грузинской стороны?– Мы же строим независимую энергетику. В настоящее время грузинская сторона заинтересована в нас как в потребителе. Она бы нас отключила, если могла бы. Просто она не может отключить нас. Первая перепадная станция работает? Кто ее эксплуатирует? Давайте говорить правду, так мы быстрее дойдем до своей цели, и выработанная на ИнгурГЭС вода автоматически попадает в Галское водохранилище. И тут участия их нет. Мы должны стремиться к своей юрисдикции, мы должны иметь бумагу, мы должны договориться, мы должны выстроить взаимоотношения. Путь независимости тяжелый и всегда долгий. А если быть временщиками, то всегда просто.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, резо зантария, интервью