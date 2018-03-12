Новости по теме Ростислав Ищенко

О том, что американские союзники, терпящие серьезные финансово-экономические проблемы из-за низких цен на нефть, будут добычу снижать, а российский союзник будет ее наращивать, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
О желании Вашингтона разрушить старый мир везде, кроме США и о том, как противостоять данной стратегии штатов рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
На сегодня СНГ – Содружество Независимых Государств – является одним из самых странных и противоречивых объединений на постсоветском пространстве, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования о том, что для эффективной борьбы с современным терроризмом цивилизованные народы должны понимать, что это реальная, всеобщая, глобальная угроза.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал Sputnik о последствиях военной операции в Сирии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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