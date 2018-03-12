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Новости по теме Ростислав Ищенко

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  • 14:23 24.02.2016
    102

    Ближний Восток и нефтяной бумеранг

    О том, что американские союзники, терпящие серьезные финансово-экономические проблемы из-за низких цен на нефть, будут добычу снижать, а российский союзник будет ее наращивать, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

  • Города мира. Нью-Йорк. Архивное фото
    17:07 18.01.2016
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    Глобальный кризис и "новая экономика"

    О желании Вашингтона разрушить старый мир везде, кроме США и о том, как противостоять данной стратегии штатов рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

  • 15:32 08.12.2015
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    Есть ли будущее у СНГ?

    На сегодня СНГ – Содружество Независимых Государств – является одним из самых странных и противоречивых объединений на постсоветском пространстве, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

  • 11:01 16.11.2015
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    Террор и цивилизация

    Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования о том, что для эффективной борьбы с современным терроризмом цивилизованные народы должны понимать, что это реальная, всеобщая, глобальная угроза.

  • 14:48 13.10.2015
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    Ростислав Ищенко: на полях Сирии происходит смена глобального лидера

    Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал Sputnik о последствиях военной операции в Сирии.

    Военная операция в Сирии

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