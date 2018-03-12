Новости по теме Ростислав Ищенко

О том, что американские союзники, терпящие серьезные финансово-экономические проблемы из-за низких цен на нефть, будут добычу снижать, а российский союзник будет ее наращивать, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.