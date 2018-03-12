Новости по теме Руслан Бебия

Художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслан Бебия удостоен звания Народного артиста Республики Абхазия.
Друзья и коллеги Заслуженного артиста Республики Абхазия, художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия из Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Адыгеи и Юга России приехали в Абхазию поздравить с юбилеем ансамбля.
Заслуженный артист Республики Абхазия, заслуженный деятель искусств Чеченской республики, художественный руководитель и главный балетмейстер Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия Руслан Бебия рассказал в интервью Sputnik о своем творчестве и планах на будущее.
Заслуженный артист республики Абхазия, заслуженный деятель искусств Чеченской республики, художественный руководитель и главный балетмейстер Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия Руслан Бебия рассказал в интервью Sputnik о своем творчестве и планах на будущее.
О роли семьи Бебия в истории народного танца республики рассказала Народная артистка Абхазии Майя Герзмава в день рождения художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия.
О роли семьи Бебия в истории народного танца республики рассказала Народная артистка Абхазии Майя Герзмава в день рождения художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия.
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