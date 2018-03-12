Новости по теме Руслан Бебия

Друзья и коллеги Заслуженного артиста Республики Абхазия, художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия из Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Адыгеи и Юга России приехали в Абхазию поздравить с юбилеем ансамбля.