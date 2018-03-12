Новости по теме Саида Палба

Врач-инфекционист Саида Палба рассказала о том, кем мечтала стать в детстве и о том, что в итоге привело ее в медицину.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сдавал кровь. Sputnik проиллюстрировал детали этой, пугающей многих процедуры.
Заведующая лабораторией Центра по профилактике и борьбе со спидо-инфекционными заболеваниями при Республиканском кожно-венерологическом диспансере, врач Саида Палба рассказала о том, как в республике справляются с опасными вирусными заболеваниями.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.