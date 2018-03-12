Новости по теме Семен Григорьев

Стратегию развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов обсудят на открывшемся в Сухуме международном форуме с участием абхазских и российских экспертов.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
В ночь с 7 на 8 августа грузинские войска начали полномасштабное вторжение в Южную Осетию.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил юбилейные медали «За любовь и верность» четырем семейным парам, которые прожили в браке более 25 лет.
Скончался экс-премьер, бывший глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Примаков.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, был организован Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.
Посол России в Абхазии Семен Григорьев рассказал накануне Дня России об основных этапах развития современной России и ее взаимоотношениях с Абхазией.
Восстановленный мемориал погибшим в Великой Отечественной войне защитникам Кавказа открыли в Дранде.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветеранам, проживающим в Сухуме, юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Гудаутского района с наступающим праздником Победы поздравил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев.
Посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветеранам ВОВ, проживающим в Сухумском районе республики, медали 70-летия Победы.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветерану ВОВ Ивану Разаренову, не сумевшему по состоянию здоровья принять участие в торжественной церемонии, юбилейную медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветеранам, проживающим в Гулрыпшском районе, юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Посол России в Абхазии Семен Григорьев лично приехал домой к ветерану ВОВ Ирине Склифосовской и вручил медаль в честь 70-летия Победы.
Медали 70-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Гагрском районе, в понедельник вручил чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.
Медали 70-летия Победы вручил чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев ветеранам Великой Отечественной войны.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ и другие жители Абхазии возложили цветы к памятнику.
В день памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев в преддверии Дня дипломатического работника России рассказал в интервью Sputnik об особенностях работы дипломата в Абхазии и перспективах абхазо-российских отношений.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.