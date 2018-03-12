Новости по теме Сергей Нарышкин

Спикер Госудумы также отметил, что РФ и Египет продолжат сотрудничество в области международной и региональной безопасности.
Российское внешнеполитическое ведомство высказало глубокую озабоченность и попросило объяснений в связи с инцидентом в воздушном пространстве Франции, когда самолет ВВС страны опасно сблизился с лайнером с российской парламентской делегацией на борту.
Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин подчеркнул, что курс на вступление в ЕАЭС, членом которого со 2 января 2015 года является республика Армения, был выбран самими гражданами этой страны, как ранее это было и в Белоруссии, и в Казахстане, и в России.
"Главная угроза миру вновь идет из-за океана — ведь европейцы посмели обойтись без участия американцев, и те не могут смириться,"- считает спикер Госдумы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.