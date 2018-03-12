Новости по теме Тимур Надарая

При переходе на новую программу обучения в младших классах некоторых школ Галского района сложности преодолеваются за счет добавления уроков или разъяснения предмета на родном языке ученика, отметил Беслан Кантария.
Глава администрации Галского района Темур Надарая прокомментировал улучшение криминогенной обстановки в районе за прошедший год.
На данный момент инвентаризация земли в Галском районе проведена на 30%, отметил Темур Надарая.
Глава администрации Галского района подвел итоги работы за год, подробно остановившись на нерешенных еще вопросах.
Грузинские СМИ активно проводят пропаганду среди населения Галского района о необходимости и выгоде совместного проживания в рамках Грузии, заявил Темур Надарая.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
630 жителей Галского района работают в ИнгурГЭС и при этом не платят подоходный налог в бюджет района, сказал глава Администрации Темур Надарая.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
Глава Администрации Галского района Тимур Надарая разъяснил на встрече в среду с жителями сел Хашта и Бгоруа, как будет рассчитываться земельный налог и аренда сельскохозяйственных земель.
Аттестаты об окончании школы были вручены выпускникам Галского района в торжественной обстановке.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.