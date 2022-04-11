https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/zapad-sovershenstvuetsya-v-propagande-nadaraya-ob-otnoshenii-k-nekotorym-npo-v-abkhazii-1038603573.html

"Запад совершенствуется в пропаганде": Надарая об отношении к некоторым НПО в Абхазии

"Запад совершенствуется в пропаганде": Надарая об отношении к некоторым НПО в Абхазии

В интервью радио Sputnik общественный и политический деятель Темур Надарая рассказал об отношении к деятельности неправительственных организаций в Абхазии. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T21:35+0300

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По мнению Надарая, деятельность НПО в Абхазии по примеру некоторых стран должна контролироваться законами об иностранных агентах. Главный смысл закона в том, что неправительственные организации, частные лица, получая финансирование из-за рубежа, не имеют права заниматься политикой внутри страны."Есть проекты, которые затрагивают суверенитет Абхазии и наносят ему вред. Мы должны понимать, что Запад совершенствуется в пропаганде. Все это построено на научной основе, чтобы создавать революции, все это прикрывается красивыми словами о демократии, а суть создание пятой колонны и другого видения", - сказал он.Надарая добавил, что, по его мнению, Министерство иностранных дел Абхазии должно вести более жесткую, "агрессивную" политику и не замалчивать свои позиции.Полную версию интервью смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/takie-obstoyatelstva-nadaraya-o-deyatelnosti-inostrannykh-organizatsiy-v-abkhazii-1038600272.html

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мультимедиа, видео, тимур надарая, мнение, мид абхазии