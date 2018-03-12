Новости по теме Вахтанг Пипия

Международный фонд делового сотрудничества, Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии "Аидгылара" и Центр правовых и экономических исследований и развития законодательства подписали соглашение о сотрудничестве в четверг 11 февраля.
Об интеграции Абхазии в Евразийский экономический союз, о программе развития экономики Абхазии, о нарастающей геополитической напряженности в акватории Черного моря рассуждает в интервью Sputnik директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Фонд международного делового сотрудничества (Абхазия) и Институт ЕврАзЭС (Россия) подписали соглашение о партнерстве в среду 18 ноября.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" прошел в Сухуме в четверг 8 октября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.