Новости по теме Виктор Янукович

Есть вероятность, что чиновники кабинета экс-президента Украины Виктора Януковича получат свободный доступ к своим активам на Западе, сообщает издание Wall Street Journal.
Во второй части интервью бывший президент Украины Виктор Янукович рассказывает, почему отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году, в чем его обвиняет Генпрокуратура и чем он хочет заниматься в будущем.
Бывший президент Украины Виктор Янукович дал большое интервью РИА Новости о том, как он оценивает действия украинской власти и оппозиции, о положении дел на Украине и своих планах на будущее.
Российский лидер в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS отметил, что американские партнеры уже не скрывают своей роли в изменении власти на Украине.
Экс-президент Украины дал первое после государственного переворота интервью британской телерадиокорпорации "Би-би-си".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.