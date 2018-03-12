Новости по теме Вячеслав Аблотия

Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России и директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о работе над фильмом "Колчерукий" и новых проектах студии "Абхазфильм".