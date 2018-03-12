Новости по теме Вячеслав Чирикба

Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал о том, повлияет ли ухудшение отношений Турции и России на работу абхазских представительств в Турции.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал о том, что в Москве представители абхазской делегации встречались с послом Сирийской арабской республики и с послом Палестины.
Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал в интервью агентству Sputnik о ходе Женевских дискуссий и отношениях с нынешним руководством Грузии, о перспективах снятия запрета на покупку недвижимости в Абхазии иностранцами и о возможности увеличения поставок фруктов из Абхазии в РФ, а также опроверг слухи о вступлении граждан республики в ряды ИГ.
Абхазская диаспора с пониманием относится к сложившейся ситуации и желает скорейшего улучшения российско-турецких отношений,заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии.
Ключевым вопросом в отношениях Грузии, Южной Осетии и Абхазии является подписание соглашения о неприменении силы. Грузия подобный документ подписывать отказывается, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Для принятия правильных решений необходимо серьезное профессиональное исследование всех составляющих эту проблему аспектов, как экономических, так и социальных, чего пока сделано не было, сказал глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
Абхазия будет продолжать политический диалог с Грузией, не обольщаясь по поводу близкого прорыва, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Нужны масштабные закладки новых плантаций, что позволит сделать экспорт в РФ южных фруктов более объемным, отметил глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба ответил отрицательно на вопрос, были ли попытки использования Абхазии в качестве перевалочного пункта для бегства в Турцию, а оттуда на захваченные ИГ территории.
Как заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба, Абхазия и Сирия проявили большую заинтересованность в укреплении и углублении сирийско-абхазских отношений. По его словам, в признании Сирией Абхазии "нет ничего невозможного".
Глава МИД Абхазии встретился с делегацией Республики Науру во вторник.
Вопросы гуманитарного характера, вопросы экологического характера, конечно, важны, однако вопрос безопасности в наших переговорах является ключевым, заявил министр иностранных дел Абхазии на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.
Хуан Висенте Паредес Торреальба назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия.
Абхазия и Венесуэла готовятся к подписанию ряда межгосударственных соглашений, в том числе рассматривают вопросы отмены визового режима между странами.
Хуан Висенте Паредес Торреальба назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия.
С абхазским загранпаспортом можно через территорию Российской Федерации посетить Южную Осетию.
Церемония открытия Посольства Абхазии в Южной Осетии прошла в торжественной обстановке во вторник в Цхинвале.
Церемония открытия Посольства Абхазии в Южной Осетии прошла в торжественной обстановке во вторник в Цхинвале.
Делегация Министерства иностранных дел Республики Абхазия с официальным визитом находится в Республике Южная Осетия. Результатом встречи министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии стало подписание Соглашения между Правительствами Абхазии и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан Абхазии и Южной Осетии.
Соглашение о безвизовых поездках узаконило существующий сегодня фактически режим.
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