Новости по теме Зураб Хаджимба

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураб Хаджимба поделился с корреспондентом Sputnik своими воспоминаниями о войне.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Зураба Хаджимба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Художник, участник Отечественной войны народа Абхазии Руслан Габлия даже во время войны не расставался с карандашом, делал военные наброски. Габлия - автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии.
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Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, как устроена работа в управлении и с какими проблемами оно сталкивается в процессе работы.
Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба объяснил корреспонденту Sputnik, почему водители маршруток сами подняли тарифы на проезд в общественном транспорте.
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