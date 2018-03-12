Новости по теме Алексис Ципрас

Намерение лидера греческой партии СИРИЗА Алексиса Ципраса создать коалицию говорит о том, что он настроен играть "вдолгую" и выводить Грецию из экономического кризиса, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Греки третий раз в этом году идут на избирательные участки - 25 января были досрочные парламентские выборы, 5 июля проводился референдум об отношении к ультиматуму кредиторов, а 20 сентября вновь проходят внеочередные выборы.
Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Основываясь на опросах, ни одна партия не сумеет получить парламентское большинство — 151 место в 300-местном парламенте — и единолично сформировать правительство.
Пресс-секретарь ЕК Анника Брайдтхардт отметила, что Еврокомиссии не стоит беспокоиться о реализации программы, реформы были одобрены правительством Греции и парламентом, они могут выполняться.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил, что премьер-министр Греции принял все предложения кредиторов. Источник в греческом правительстве заявляет, что Греция направила кредиторам новые предложения по поправкам к соглашению.
Канцлер Германии понимает, что в случае греческого дефолта ей придется не только бороться с катастрофическими последствиями произошедшего, но и объяснить мировому сообществу, почему греческий кризис не был разрешен приемлемым способом, пишет Рейтер.
По сообщениям СМИ, в случае заключения сделки, Греция рассчитывает пополнить свой бюджет на 3 - 5 миллиардов евро, которые будут авансом перечислены за транзит газа из России в Европу через территорию Греции.
Правительство Алексиса Ципраса, которому Брюссель отказал в кредите, хочет попросить о снижении цены на природный газ, а также о снятии российского эмбарго на некоторые греческие продукты, в частности на свежие фрукты, сообщает немецкое издание.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине высказали позиции своих стран по вопросу о выплатах военных репараций.
Афины запросили пролонгацию программы финпомощи, которая истекла в феврале 2015 года, на шесть месяцев. В феврале власти страны обязались провести дополнительные структурные изменения экономики и не принимать никаких решений в одностороннем порядке.
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