Новости по теме марина шамба

1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Гала-концертом в Пицундском храме завершились юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию уникального органа. Юбилейный концерт посетила корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
Почти полвека назад в Абхазии впервые прозвучал орган. В трудное время его смогла сохранить хрупкая женщина. О том, как исполнитель и инструмент смогли спасти друг друга, узнавала корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
Первого ноября 2015 года уникальный Пицундский орган, расположенный в Абхазии, отмечает почти полувековой юбилей. Об основных этапах его истории рассказывается в материале корреспондента Sputnik Наалы Авидзба.
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