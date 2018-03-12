Новости по теме Анакопийская крепость

Наследие материальной культуры абхазского народа всегда привлекало к себе внимание ученых всего мира, немалый интерес для них представляют памятники архитектуры средневековья, которые широко представлены на территории Абхазии - это поселения, могильники, мосты, храмы и, конечно, крепостные сооружения и замки.