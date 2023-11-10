Первый этап реставрации Анакопийской крепости завершен

НОВЫЙ АФОН, 10 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония, посвященная завершению первого этапа реставрации Анакопийской крепости, прошла на Иверской горе в Новом Афоне в пятницу, 10 ноября.Отреставрированы были главный воротный узел и каменная стена у первой сторожевой башни.Как уточнил директор национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун, реставрационным работам предшествовали археологические раскопки, которые были проведены в 2018 году."Главная причина раскопок состояла в необходимости сохранить воротный узел и башню. То есть, сами раскопки были обусловлены состоянием памятника. Хочу отметить, что в 1958-1959 годах здесь уже проводились археологические работы под руководством археолога Трапш, в них участвовало более 200 человек. Они не тронули первую и вторую башню, начали копать со второстепенных башен, видимо, посчитав, что не смогут изучить археологически более важные объекты. Мы взяли на себя эту ответственность", – рассказал он.По словам Аргун, на сегодняшний день выявлено семь башен на второй линии Анакопийской крепости, не исключено, что есть и восьмая.Проект был готов в 2018 году, но приступить к реставрации удалось лишь в 2022 году. Работы были завершены в сентябре этого года, на них из бюджета заповедника выделили около восьми миллионов рублей."Работы, которые мы здесь провели, не относятся к первой и второй категории у художников-реставраторов, но, самое главное, нам удалось открыть проход, который был засыпан более тысячи лет. Он была намеренно разрушен в древности вместе с воротами, от которых ничего не сохранилось", – сказал он.По предположениям Аргун, завалить проход и разрушить ворота могли византийские войска, которым пришлось покинуть крепость в конце ХI века.Он добавил, что в ближайшие планы заповедника входит реставрация воротной башни, а именно ее внутренней части и фасада. Приступить к работам планируют уже в этом году.Алхас Аргун назвал это событие знаменательным. Он поблагодарил всех, кто оказал помощь и поддержку в этом. Среди тех, кто провел археологически работы были Олег Бгажба, Гарри Сангулия, Инал Джопуа, Шандор Кайтан, Алхас Смыр.Церемония открытия началась с театрализованной постановки учеников Новоафонской школы, которые показали миниатюру о том, как абазги защищали свою землю и не давали врагу попасть на территорию крепости.Вместо красной ленты была деревянная доска, которую пилой распилили директор заповедника Алхас Аргун и Магомед Чаниев, руководитель строительной компании из Ингушетии, занимавшейся реставрацией объекта. Кусок этой доски с именами тех, кто непосредственно занимался восстановлением объекта, передадут в музей Нового Афона."Много сил и ресурсов ушло на реставрацию этой стены. Я уверен, что она простоит еще долгие века. Мы долго не решались, но все-таки взялись за эту работу", – сказал, в частности, Чаниев.На открытии присутствовали представители научного сообщества Абхазии и духовенства, руководство Нового Афона, сотрудники Минкультуры страны, студенты АГУ, туристы из России.Анакопия — древняя столица княжества Абазгия и Абхазского царства до 806 года. В византийских источниках она известна также как Трахея.На вершине Анакопийской (Апсарской, Иверской) горы в Новом Афоне находятся развалины Анакопийской крепости, а в недрах горы — Новоафонская пещера. Высота горы — 344 метра.Внутри цитадели есть храм, осадный бассейн, оборонительные башни, снаружи – две линии оборонительных стен. В VI веке нашей эры эта крепость, защищавшая абазгов, не раз становилась центром сражений, в том числе с арабами, турками, римлянами, персами, византийцами. Анакопийская крепость – наиболее сохранившееся древнее укрепление Восточного причерноморья.С этой точки открывается вид на черноморское побережье от мыса Пицунда до Сухума
На реставрацию ворот и части оборонительной стены Анакопийской крепости было выделено около восьми миллионов рублей.
НОВЫЙ АФОН, 10 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония, посвященная завершению первого этапа реставрации Анакопийской крепости, прошла на Иверской горе в Новом Афоне в пятницу, 10 ноября.
Отреставрированы были главный воротный узел и каменная стена у первой сторожевой башни.
Как уточнил директор национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун, реставрационным работам предшествовали археологические раскопки, которые были проведены в 2018 году.
"Главная причина раскопок состояла в необходимости сохранить воротный узел и башню. То есть, сами раскопки были обусловлены состоянием памятника. Хочу отметить, что в 1958-1959 годах здесь уже проводились археологические работы под руководством археолога Трапш, в них участвовало более 200 человек. Они не тронули первую и вторую башню, начали копать со второстепенных башен, видимо, посчитав, что не смогут изучить археологически более важные объекты. Мы взяли на себя эту ответственность", – рассказал он.
По словам Аргун, на сегодняшний день выявлено семь башен на второй линии Анакопийской крепости, не исключено, что есть и восьмая.
Проект был готов в 2018 году, но приступить к реставрации удалось лишь в 2022 году. Работы были завершены в сентябре этого года, на них из бюджета заповедника выделили около восьми миллионов рублей.
"Работы, которые мы здесь провели, не относятся к первой и второй категории у художников-реставраторов, но, самое главное, нам удалось открыть проход, который был засыпан более тысячи лет. Он была намеренно разрушен в древности вместе с воротами, от которых ничего не сохранилось", – сказал он.
По предположениям Аргун, завалить проход и разрушить ворота могли византийские войска, которым пришлось покинуть крепость в конце ХI века.
Он добавил, что в ближайшие планы заповедника входит реставрация воротной башни, а именно ее внутренней части и фасада. Приступить к работам планируют уже в этом году.
Алхас Аргун назвал это событие знаменательным. Он поблагодарил всех, кто оказал помощь и поддержку в этом. Среди тех, кто провел археологически работы были Олег Бгажба, Гарри Сангулия, Инал Джопуа, Шандор Кайтан, Алхас Смыр.
Церемония открытия началась с театрализованной постановки учеников Новоафонской школы, которые показали миниатюру о том, как абазги защищали свою землю и не давали врагу попасть на территорию крепости.
Вместо красной ленты была деревянная доска, которую пилой распилили директор заповедника Алхас Аргун и Магомед Чаниев, руководитель строительной компании из Ингушетии, занимавшейся реставрацией объекта. Кусок этой доски с именами тех, кто непосредственно занимался восстановлением объекта, передадут в музей Нового Афона.
"Много сил и ресурсов ушло на реставрацию этой стены. Я уверен, что она простоит еще долгие века. Мы долго не решались, но все-таки взялись за эту работу", – сказал, в частности, Чаниев.
На открытии присутствовали представители научного сообщества Абхазии и духовенства, руководство Нового Афона, сотрудники Минкультуры страны, студенты АГУ, туристы из России.
Анакопия — древняя столица княжества Абазгия и Абхазского царства до 806 года. В византийских источниках она известна также как Трахея.
На вершине Анакопийской (Апсарской, Иверской) горы в Новом Афоне находятся развалины Анакопийской крепости, а в недрах горы — Новоафонская пещера. Высота горы — 344 метра.
Внутри цитадели есть храм, осадный бассейн, оборонительные башни, снаружи – две линии оборонительных стен. В VI веке нашей эры эта крепость, защищавшая абазгов, не раз становилась центром сражений, в том числе с арабами, турками, римлянами, персами, византийцами. Анакопийская крепость – наиболее сохранившееся древнее укрепление Восточного причерноморья.
С этой точки открывается вид на черноморское побережье от мыса Пицунда до Сухума