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Новости по теме Игра престолов (сериал)

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  • 10:41 21.09.2015Инфографика
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    "Игра престолов": правда и вымысел

    "Игра престолов" — увидела свет в августе 1996 года. В ноябре 2009 года телеканал HBO завершил съемки пилотного эпизода телевизионной адаптации романа, а еще спустя два года сериал "Игра престолов" вышел на экраны с тем, чтобы безвозвратно покорить сердца телезрителей.

  • Команда сериала Игра престолов на церемонии премии Эмми.
    09:54 21.09.2015
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    Сериал "Игра престолов" стал лучшим телевизионным проектом года

    В Лос-Анджелесе раздали призы премии "Эмми" - основной телевизионной награды США. Основными лауреатами стали драматическая сага "Игра престолов" и комедийный сериал "Вице-президент".

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