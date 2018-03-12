Новости по теме Игра престолов (сериал)

"Игра престолов" — увидела свет в августе 1996 года. В ноябре 2009 года телеканал HBO завершил съемки пилотного эпизода телевизионной адаптации романа, а еще спустя два года сериал "Игра престолов" вышел на экраны с тем, чтобы безвозвратно покорить сердца телезрителей.
В Лос-Анджелесе раздали призы премии "Эмми" - основной телевизионной награды США. Основными лауреатами стали драматическая сага "Игра престолов" и комедийный сериал "Вице-президент".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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