Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии опубликовал отчет об анализе состояния экономики республики с 2009 по 2018 год. В интервью радио Sputnik Абхазия заведующая отделом экономики ЦСИ Хатуна Шат-ипа рассказала, к чему привело сокращение собственного производства в Абхазии, почему население в республике стало меньше работать, причем здесь теневая экономика и что происходит с ВВП Абхазии.

"Можно сказать, что экономика Абхазии не работает на повышение уровня жизни населения - практически ничего не производится, сокращается объем производства и превалирует импорт. За последние десять лет импорт в Абхазии увеличился на 12,5 миллиарда рублей, а экспорт всего на четыре миллиарда рублей. Импорт в три раза опережает показатели роста экспорта. Существующие проблемы привели нашу экономику в такую зону, где показатели начали превышать допустимые пороговые значения, что вызывает угрозу экономической и национальной безопасности", - рассказала Шат-ипа.

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии проанализировал экономическое состояние в республике с 2009 по 2018 годы. Как оказалось, за последние пять лет в республике увеличился рост импорта, сократилось количество рабочих мест, а вот инвестиций стало больше.

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