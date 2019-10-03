Чистый горизонт: почему инвесторы не торопятся в Абхазию

Казалось бы, что Абхазия как страна, которая только развивает свою экономику, где есть много свободных ниш для вложений, должна привлекать инвесторов. Но инвестиционное поле в Абхазии остается непаханым.
Причин много. Отсталость законодательной базы, нестабильная политическая ситуация, очень медленные темпы приватизации, нерешенные вопросы собственности на землю.
Бизнес южный, никому не нужный
После признания независимости Абхазии с 2008 года наблюдалась положительная динамика. Инвестиции в республику пошли, но всплеск длился недолго, и вскоре эта волна пошла на спад. Инвесторы видят как большие возможности, так и существенные риски - высокий уровень коррупции, недоверие к судебной системе, монополизация рынка. У нас в государстве до сих пор не существует механизма гарантий инвесторам, так о чем же договариваться или что предлагать?
В Абхазии почти сформированы институциональные основы для привлечения инвестиции, но часто бывает, что направленность многих иностранных инвестиций не всегда, мягко говоря, соответствует текущим национальным интересам.
Необходимо также отметить, что в Абхазии не все хотят видеть в своей стране инвесторов с "большими карманами" и очень болезненно относятся к приходу иностранного капитала в республику - это такая своеобразная форма страха перед неким засильем богатых чужестранцев в своей стране.
Путь к горизонту
Для привлечения иностранного капитала в экономику Абхазии, возможно, необходимо выбрать путь поэтапного допуска иностранных инвестиций в национальную экономику через депрессивные территории - организации особенных экономических зон с пакетом льгот и преференций. Делать ставку не на курортный потенциал и ископаемые, а на высокотехнологичные сектора экономики– электроника, телекоммуникации, энергетика.
Ведь они подтянут за собой потребность в подготовке на территории Абхазии большого числа квалифицированных специалистов, из вне такой объем профессионалов точно не привлечь.
Это будет содействовать развитию науки, формированию научно-технической и исследовательской базы для инновационной деятельности.
Но начать, повторюсь, надо с, казалось бы, простых, но очень сложных в реализации на нынешнем этапе мер – снижение коррупционных рисков, формирование прозрачной и понятной законодательной базы, обеспечение государственных гарантий, создание эффективной судебной системы. И, конечно же, политика по отношению к зарубежным инвесторам должна быть предсказуемой и не зависеть от текущего курса.
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