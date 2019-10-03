Чистый горизонт: почему инвесторы не торопятся в Абхазию

О том, почему Абхазия не притягивает ощутимые объемы капитала, и как повысить инвестиционную привлекательность страны размышляет колумнист Руслана Гергедава.

Казалось бы, что Абхазия как страна, которая только развивает свою экономику, где есть много свободных ниш для вложений, должна привлекать инвесторов. Но инвестиционное поле в Абхазии остается непаханым.

Причин много. Отсталость законодательной базы, нестабильная политическая ситуация, очень медленные темпы приватизации, нерешенные вопросы собственности на землю.

Бизнес южный, никому не нужный

После признания независимости Абхазии с 2008 года наблюдалась положительная динамика. Инвестиции в республику пошли, но всплеск длился недолго, и вскоре эта волна пошла на спад. Инвесторы видят как большие возможности, так и существенные риски - высокий уровень коррупции, недоверие к судебной системе, монополизация рынка. У нас в государстве до сих пор не существует механизма гарантий инвесторам, так о чем же договариваться или что предлагать?

В Абхазии почти сформированы институциональные основы для привлечения инвестиции, но часто бывает, что направленность многих иностранных инвестиций не всегда, мягко говоря, соответствует текущим национальным интересам.

Необходимо также отметить, что в Абхазии не все хотят видеть в своей стране инвесторов с "большими карманами" и очень болезненно относятся к приходу иностранного капитала в республику - это такая своеобразная форма страха перед неким засильем богатых чужестранцев в своей стране.

Путь к горизонту

Для привлечения иностранного капитала в экономику Абхазии, возможно, необходимо выбрать путь поэтапного допуска иностранных инвестиций в национальную экономику через депрессивные территории - организации особенных экономических зон с пакетом льгот и преференций. Делать ставку не на курортный потенциал и ископаемые, а на высокотехнологичные сектора экономики– электроника, телекоммуникации, энергетика.

Ведь они подтянут за собой потребность в подготовке на территории Абхазии большого числа квалифицированных специалистов, из вне такой объем профессионалов точно не привлечь.

Это будет содействовать развитию науки, формированию научно-технической и исследовательской базы для инновационной деятельности.

Но начать, повторюсь, надо с, казалось бы, простых, но очень сложных в реализации на нынешнем этапе мер – снижение коррупционных рисков, формирование прозрачной и понятной законодательной базы, обеспечение государственных гарантий, создание эффективной судебной системы. И, конечно же, политика по отношению к зарубежным инвесторам должна быть предсказуемой и не зависеть от текущего курса.

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