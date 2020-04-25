Такие обстоятельства: медсестра о работе с инфицированными коронавирусом

Медсестра Гудаутской больницы Шарида Гицба, находящаяся на карантине в пансионате "Айтар" после работы с инфицированными коронавирусом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, в каких условиях приходится работать медикам.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: медсестра о работе с инфицированными коронавирусом

Десять медиков Гудаутской больницы, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом жители Абхазии, после дежурства 20 апреля отправлены на самоизоляцию. Еще четверо, напрямую контактировавшие с инфицированными, отправлены на карантин в гостиницу "Айтар" в Сухуме. Изоляция всех медработников продлится две недели.

В эфире радио Sputnik Абхазия медсестра Гудаутской больницы Шарида Гицба рассказала, в каких условиях приходилось работать и чем пришлось пожертвовать.

"Эта работа, конечно, отличается тем, что там намного все сложнее. Сама форма, в которой мы работаем – маски, очки, которые запотевают, в которых сложно дышать. Это инфицированные, и страшно. Мы все оставили, я своего ребенка оставила, хотя я мать-одиночка, но я не отказалась от того, чтобы пойти туда, выполнить свою работу. Наш главврач очень сильно нас поддерживал, 24 часа находился рядом с нами, за что ему спасибо. Конечно, хотелось бы, чтобы формы, всего было достаточно, чтобы медсестра и доктор, которые заходят к больным, были защищены", - рассказала Шарида Гицба.

Отмечается, что первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Во вторник 21 апреля из Гудаутской больницы выписали второго пациента.

Состояние пациентки, 1925 года рождения, расценивается как тяжелое, нестабильное, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.