Такие обстоятельства: Бгажба о мерах в отношении майнеров

Эксперт-экономист Андрей Бгажба в эфире радио Sputnik Абхазия оценил, какой экономический эффект могут повлечь за собой постановление Кабмина о регулировании майнинга в республике.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Бгажба о мерах в отношении майнеров

Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, сообщается на сайте Кабмина. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Согласно решению Кабмина, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют устанавливается тариф в 1 рубль 50 копеек за 1 киловатт-час (с учетом НДС).

По мнению экономиста Бгажба, в Абхазии в сфере майнинга создалась зона, которая не подвергается четкому контролю.

"Опасность того, что будет нагрузка на электроэнергетическую сферу, была озвучена еще пару-тройку лет назад, когда разговор о майнинге только поднялся. С тех пор у нас все развивалось стихийно, как всякий стихийный рыночный процесс, и наконец пришло к такому состоянию, когда хочешь-не хочешь, а постановление принимать надо. Постановление я расцениваю как меру объективную, вынужденную, которая хочет внести элемент контроля в сложившуюся стихию. Насколько это удастся – покажет практика. Мне кажется, что некоторые попытки, а именно, попытка лицензировать, попытка установить тарифы, могут оказаться мерами, взятыми "с потолка", не до конца продуманными, даже не являющимися консенсусными с майнерами. Отсюда могут возникнуть сложности в деятельности этой сферы", - сказал эксперт.

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