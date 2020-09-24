Такие обстоятельства: юрист о мерах по регулированию майнинга в Абхазии

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: юрист о мерах по упорядочению работы майнеров

Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Согласно постановлению правительства, теперь все, кто будут добывать криптовалюту в Абхазии, должны будут зарегистрироваться как юрлица или индивидуальные предприниматели с постановкой на учет в налоговой, госстатистике и других ведомствах.

Насколько эти меры будут эффективными, с какими проблемами может столкнуться государство при реализации этих норм, рассказал юрист Георгий Абшилава.

"Если детально рассмотреть принятые акты, то можно прийти к выводу, что они включают в себя ряд нововведений. Первое – законодатель предъявляет к лицам, которые уже занимаются или планируют заниматься майнингом, статус предпринимателя. Второе – в срок не позднее 7 ноября 2020 года, что относится к тем, кто уже занимается данной деятельностью, нужно включить вычислительные машины, оборудование и электроустановки в реестр электроустановок. Данный реестр поручено вести Министерству экономики. Законодатель таким образом приступает к формированию базы данных, которая будет включать информацию о количестве установок, их технических характеристиках, потребляемой энергии и так далее", - рассказал Абшилава.