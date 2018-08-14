Сладкий тест: что вы знаете о меде

Sputnik Беларусь подготовил онлайн-тест: попробуйте отгадать, что вы знаете о меде и пчелах.
Православный мир отмечает 14 августа Медовый спас. В этот праздник в храмы несут свежий урожай меда, чтобы освятить его.
Sputnik Беларусь подготовил онлайн-тест: попробуйте отгадать, что вы знаете о меде и пчелах.
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Ветеран этой войны, Герой Абхазии Батал Кобахия поделился с ведущим радио Sputnik Абхазия своими воспоминаниями о тех трагических событиях 26-летней давности.
Ряд свидетелей катастрофы утверждают, что перед обрушением в мост попала молния. Также в качестве предварительной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.
Министр образования Южной Осетии объяснила причину переноса даты учебного года.
Начало занятий в учебных заведениях Южной Осетии будет перенесено с 1 на 5 сентября — это решение связано с годовщиной Бесланской трагедии.
Граждан Азербайджана приговорили к шести месяцам лишения свободы за незаконный вылов осетра в Казахстане.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что все виновные в событиях 1 марта 2008 года ответят по закону.
Астана и в дальнейшем будет предоставлять площадку для переговоров по межсирийскому урегулированию, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.
Власти Беларуси не должны допустить, чтобы половина населения страны проживала в Минске и его окрестностях.
Профсоюз работников образования и науки Латвии планирует провести пикет возле Сейма – зарплаты педагогам до сих пор не повысили.
Журналистка из Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями о том, как в странах Балтии относятся к алкоголю.
Sputnik выяснил, как валютная турбулентность в мировой экономике, а также предстоящие в 2019 году парламентские выборы в Молдове отразятся на курсе лея.
Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.
Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.
Гражданские самолеты летают по правилам, военные — как хотят: после инцидента с испанской ракетой в Эстонии задумались о регулировании учебных полетов военной авиации.
Начало занятий в учебных заведениях Южной Осетии будет перенесено с 1 на 5 сентября — это решение связано с годовщиной Бесланской трагедии.
Граждан Азербайджана приговорили к шести месяцам лишения свободы за незаконный вылов осетра в Казахстане.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что все виновные в событиях 1 марта 2008 года ответят по закону.