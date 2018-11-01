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Пицундский орган

Факты о Пицундском органе: возможно, вы что-то не знали

© Sputnik Томас Тхайцук
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Открытие органа в Пицундском храме состоялось 1 ноября 1975 года. Музыкальный инструмент был создан знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke". Пицундский орган - одна из последних работ "Зильбермана XX века", господина Шуке.

В качестве научного консультанта в Пицунду был приглашен знаменитый педагог, органист профессор Московской консерватории Леонид Ройзман.

Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.

С 1977 года по предложению профессора Ройзмана в храме ежегодно стали проводиться сентябрьские фестивали классической органной музыки.

Традиции заложенные Ройзманом продолжила первая абхазская органистка Марина Шамба.



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    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

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