Факты о Пицундском органе: возможно, вы что-то не знали

Открытие органа в Пицундском храме состоялось 1 ноября 1975 года. Музыкальный инструмент был создан знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke". Пицундский орган - одна из последних работ "Зильбермана XX века", господина Шуке.

В качестве научного консультанта в Пицунду был приглашен знаменитый педагог, органист профессор Московской консерватории Леонид Ройзман.

Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.

С 1977 года по предложению профессора Ройзмана в храме ежегодно стали проводиться сентябрьские фестивали классической органной музыки.

Традиции заложенные Ройзманом продолжила первая абхазская органистка Марина Шамба.