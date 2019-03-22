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Медицина

Мифы и факты: что вы знаете о вакцинации

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Мифы о прививках обычно появляются из-за отсутствия понятной информации о том, как производятся и работают вакцины. Пройдите тест Sputnik и узнайте, как хорошо вы знакомы с мифами о вакцинации.

 

 

 

 

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