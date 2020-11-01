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Пицундский орган

Пицундском органу 45 лет: интересные факты о музыкальном инструменте

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сорок пять лет назад 1 ноября 1975 года в Абхазии впервые прозвучали торжественные звуки органа. В этот день состоялось открытие музыкального инструмента в Пицундском храме, где прошел знаменательный концерт, ознаменовавший новую веху в культурной жизни страны.

Открытие органа в Пицундском храме состоялось 1 ноября 1975 года. Музыкальный инструмент был создан знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke". Пицундский орган - одна из последних работ "Зильбермана XX века", господина Шуке.

Валерий Джонуа.
© Sputnik / Илона Хварцкия
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В качестве научного консультанта в Пицунду был приглашен знаменитый педагог, органист, профессор Московской консерватории Леонид Ройзман.

Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.

С 1977 года по предложению профессора Ройзмана в храме ежегодно стали проводиться сентябрьские фестивали классической органной музыки.

Традиции заложенные Ройзманом продолжила первая абхазская органистка Марина Шамба.

Темы:
Sputnik Игротека (97)

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