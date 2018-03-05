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Отдых туристов в Абхазии

Курортный сбор или курортный побор: какой Абхазии прок от "налога" на отдых

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Каким должен быть оптимальный размер курортного сбора, кто активнее всех его платит, куда должны идти собранные средства, об этом в интервью на радио Sputnik рассказали заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба и президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

С 2006 года в Абхазии действует закон о курортном сборе, он составляет 30 рублей с туриста на все время пребывания в республике, если он приехал более чем на трое суток. Сбор направлен на развитие туристической инфраструктуры в городах и районах Абхазии. От курортного сбора освобождены дети до 14 лет и инвалиды первой и второй групп. Курортный сбор будет также введен и в сопредельном с Абхазией Краснодарском крае, где с 1 мая также будут собирать этот налог.

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Куда уходят деньги

Курортный сбор в основном выплачивается в различных отелях, домах отдыха, то есть в коллективных местах отдыха, люди находящиеся в частном секторе о существовании курортного сбора не знают, рассказал заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"В муниципальных органах были такие отделы, которые занимались курортным сбором, но результат не всегда был. Было тяжело охватывать те объемы, которые есть сегодня. Вы знаете, что в стране есть проблемы с учетом туристов, тех лиц, которые размещаются в индивидуальных средствах размещения. Естественно, здесь возникают проблемы с курортным сбором", — добавил он.

Интервью Астамыра Ахба о курортном сборе слушайте здесь>>

По словам президента Гильдии отельеров Абхазии Игоря Жигуна за 2017 год была собрана мизерная сумма курортного сбора.

"На нее невозможно сделать никаких значимых вещей", — подчеркнул президент Гильдии отельеров Абхазии.

Человек держит кошелёк с деньгами
© Fotolia/ Gourmetphotography
Жигун: курортный сбор можно направить на улучшение имиджа Абхазии

Заместитель министра по курортам и туризму рассказал, что существует мнение о том, что курортный сбор в Абхазии не нужен.

"Есть государственные органы, которые выступают за отмену курортного сбора, они аргументируют тем, что в этой сфере не выстроена данная система. По моему мнению, закон о курортном сборе нуждается в редакции, надо расписывать  на какие именно нужды можно направлять, сегодня в законе эти нужды не определены, непонятно, куда уходят эти деньги", — подчеркнул Астамыр Ахба.

О необходимости применения курортного сбора говорит и президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.

Интервью Игоря Жигуна слушайте здесь>>

"Затраты на администрирование данного налога фактически превышают его сбор, поэтому сейчас мы не видим практической пользы. Гильдия отельеров и большинство наших коллег, с которыми мы обсуждали этот вопрос, поддерживают нашу точку зрения, что налог во-первых, должен быть дифференцированным, во-вторых, все должны знать, куда идут собранные средства", — сказал Жигун.

Он считает, что если деньги собраны, и их достаточное количество, городская администрация должна их тратить целевым образом на те вещи, которые улучшают имидж Абхазии.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ахба: курортный сбор в России не увеличит турпоток в Абхазию

"Кроме того, собранные средства должны идти не только на благоустройство территорий и инфраструктурные проекты, но и на популяризацию Абхазии, в частности Гагры, как курорта. Было бы неплохо, если из этих денег поддерживали абхазских журналистов, которые готовы писать статьи и размещать их как в социальных сетях, так и в средствах массовой информации Абхазии и России, и соответственно тем самым способствовать увеличению количества отдыхающих и их информированности про Абхазию", — подчеркнул Жигун.

Курортный дифференциал

Жигун считает, что размер курортного сбора нужно увеличить и дифференцировать как по длительности проживания, так и по стоимости при проживании в конкретном средстве размещения.

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"То есть, если стоимость проживания составляет 1500-2000 рублей в сутки, то это может быть от 10 до 20 рублей. Если же отдыхающий будет жить в четырехзвездочном или пятизвездочном отеле, которые уже есть в Абхазии, со стоимостью размещения пять-шесть тысяч рублей, то соответственно и курортный сбор должен быть скажем 50 рублей в сутки, думаю, что это не будет большой нагрузкой", — отметил Жигун.

Закон "О курортном сборе Республики Абхазия" был принят 5 июля 2006 года.  В Абхазии курортный сбор составляет 30 рублей с туриста на все время пребывания в республике, если он приехал более чем на трое суток. Курортный сбор направлен на развитие курортной сферы в городах и районах.




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