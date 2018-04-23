"Осторожно, мошенники!": как забронировать отель в Абхазии и не остаться без денег

Около половины туристов выбирают жилье в Абхазии по интернету. В отрасли отмечают, что за последние два года эта форма набрала популярность, и доля пользователей такой онлайн услуги выросла больше чем в два раза. Удобство оборачивается и рисками. В этом сегменте можно нарваться на мошенников.

Sputnik, Астанда Ардзинба.

Прекрасно, когда, не выходя из дома, можно заранее спланировать свой отпуск. Заказать билеты и забронировать жилье. Просто и быстро.

© Sputnik Илона Хварцкия Абхазский турсоюз: туристы напрямую связываются с отелями

Абхазия — одно из самых популярных направлений для отдыха у российских туристов. Республика не стоит в стороне от новых технологий. По данным Гильдии отельеров Абхазии, по сравнению с 2015 и 2016 годами доля онлайн бронирования в республике выросла больше чем в два раза.

"В среднем около 20 процентов людей, размещающихся в отелях республики – это постоянные гости, то есть приезжающие во второй и более раз; от пяти до десяти процентов гостей – клиенты небольших турагентств и частных посредников; 25 процентов составляют клиенты крупных туроператоров. И, наконец, число гостей, бронирующих номера по интернету на сайтах отелей или через системы онлайн-бронирования, доходит до 50 процентов", — сообщил президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.

По обновленным данным Минтуризма республики, санаторно-курортной деятельностью в Абхазии занимаются 360 объектов размещения, способных единовременно принять 23 тысячи человек. Из них 80 пансионатов, домов отдыха и гостиниц и 280 мини-гостиниц.

При этом статистика отдыхающих в частном секторе и соответственно данным по онлайн бронированию апартаментов, пока неизвестна. Такой учет в республике не ведется, но специалисты полагают, что картина здесь схожая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ахба: цены на отдых в Абхазии снижены для привлечения туристов

Общие принципы интерактивного бронирования предполагают заполнение формы с контактной и платежной информацией, после чего осуществляется платеж. Обычно при прохождении платежа деньги сначала блокируются на карте пользователя, а затем, при условии подтверждения правильности всех данных, списываются. Клиент получает документ, подтверждающий бронирование и гарантирующий ему оказание услуги.

Все делается в несколько кликов, однако за кажущейся простотой скрываются риски. Чем активнее направление, тем больше оно привлекает внимание мошенников. Попробуем разобраться в нескольких рекомендациях, которые помогут не попасться на удочку махинаторов различных калибров.

Убедитесь, что сайт официальный.

Если вы бронируете номер на сайте самого отеля, следует убедиться, что сайт не «липа». Самая распространенная схема мошенничества выглядит так: человек задает поиск по названию туристической компании в поисковике, после чего попадает на "сайт-двойник", который только визуально совпадает с официальным. При этом на поддельном сайте указан действующий телефон мошенников, которые просят перевести на указанный счет полную стоимость путевки.

Поэтому в первую очередь, решившись бронировать жилье онлайн, проверяйте репутацию сайта, самого отеля или выбранной вами системы бронирования.

Для предотвращения махинаций Минтуризма Абхазии разработало реестр, в котором указаны официальные сайты всех гостиниц и мини-отелей республики. В ближайшее время он будет доступен на официальном сайте ведомства.

Кроме того, информация об объектах размещения имеется и на сайте Гильдии отельеров Абхазии. Также можно написать запрос на проверку достоверности сайта выбранного вами отеля по адресу 1111545@mail.ru, после чего сотрудники Гильдии оперативно проверят информацию.

© Sputnik Томас Тхайцук Пляжная история: Абхазия готовится к курортному сезону

Не лишним будет и предварительно позвонить по указанным на сайте контактным телефонам. Личный разговор с представителем сервиса даст хотя бы примерное понимание, стоит ли ему доверять.

Платите частями

Специалисты советуют не вносить сразу всю сумму за проживание или вовсе не осуществлять предоплату, если есть такой вариант. Более того, не рекомендуется расплачиваться с сервисом наличными или посредством денежного перевода. Лучше использовать банковскую карту, поскольку в случае проблем средства будет проще вернуть.

Как сказал президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун, в связи с изменениями в законодательстве России, оплата онлайн бронирования отелей в этом году затруднена. Необходим визит в отделение российского банка.

"Мы ждем решения данного вопроса абхазскими банками, что позволит нам замораживать суммы предоплаты дистанционно, без открытия российского юридического лица", — отметил Жигун.

Кроме того, по словам отельера, ряд российских банков принимает платежи от физлиц по счетам, выставленными абхазскими отелями.

Не бронируйте на ходу

Лучше всего при бронировании использовать ноутбуки или стационарные компьюетеры. Все просто — просматривая содержимое сайта с мобильного телефона, вы, скорее всего, упустите важную информацию из-за малых размеров экрана устройства.