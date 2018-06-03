Вокруг Очамчыры

Очамчырский район, который после Гулрыпшского по площади занимает второе место среди всех районов Абхазии, богат уникальными архитектурными, историческими и природными достояниями.

Очамчырский район расположен на берегу Черного моря на 167 километре центральной трассы Абхазии от границы на реке Псоу и в 50 километрах от Сухума, откуда всего за 30-40 минут можно добраться на личном или общественном транспорте.

Илорский храм



Как добраться: Илорский храм расположен в окрестностях Очамчыры в селении Илор всего в пяти километрах от железнодорожного вокзала Очамчыры. Если вы путешествуете на собственном автомобиле, то вам необходимо ехать на восток по центральной трассе из Сухума в сторону Гала до поворота с синим указателем "Очамчыра" и свернуть направо. Проезжаете по набережной через весь город, никуда не сворачиваете, едете по главной дороге, пока справа не увидите Илорский храм.

Координаты GPS: 42.696138,41.499492

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме

Что интересного: Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что можно перевести как "правосудие".

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Храм этот относится к типу однозальных с внутренним алтарным полукружием. Основное помещение перекрыто каменным сводом на арках и освещается пятью окнами. На внутренних стенах храма сохранились фрагменты средневековой росписи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме

Отапская пещера или пещера Абраскила

Как добраться: Отапская, или пещера Абраскила расположена в селе Отап Очамчырского района Абхазии. По дороге от Очамчыры будет указатель с наименованиями сел Араду, Моква и Члоу. Через 20 километров дороги нужно свернуть направо по указателю к селу Тхина, проехать от него километр на север и повернуть налево в сторону Отапа. Дорога упирается в двухэтажное здание школы и администрации пещеры. Расстояние от этого здания до пещеры – 1,2 километра.

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Координаты GPS: 42°55"14.0"N 41°33"16.0"E.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пещера Абрскила.

Что интересного: Галерейного типа Отапская пещера — одна из самых красивых карстовых пещер Абхазии. Для туристов доступны маршруты протяженностью 800 и 1700 метров, а всего исследовано 2700 метров.

В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский звучит как "Выносящая конский навоз". Название реки, температура которой около +14 °C, и самой пещеры берет свое начало от старого абхазского мифа о богоборце Абраскиле и его крылатом коне Араше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пещера Абрскила.

Дом-музей Баграта Шинкуба

Как добраться: Дом-музей Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба находится в его родовом селе Члоу Очамчырского района.

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Выезжая из Очамчыры, увидите указатели с названиями сел – Араду, Моква, Члоу, Тхина, Отап. В этом месте нужно завернуть налево с центральной трассы. Проезжаете по прямой села Араду и Моква и примерно через восемь километров попадете в село Члоу, откуда буквально через один километр с правой стороны увидите остановку и немного дальше школу имени Баграта Шинкуба. Маршрут лежит по левую сторону от остановки и школы на небольшой подъем по грунтовой дороге. Продолжая двигаться по грунтовой дороге, нужно свернуть направо на втором повороте, где установлена вывеска с изображением абхазского писателя. Примерно через три километра с правой стороны покажется дом-музей Шинкуба.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Баграта Шинкуба в селе Члоу

Что интересного: Дом-музей Баграта Шинкуба открыли в 2007 году к 90-летию поэта, по его завещанию. Посетители музея смогут увидеть в какой обстановке и атмосфере жил и работал Шинкуба, а также его личные вещи, которые сейчас представлены в виде экспонатов музея.

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә Дом-музей Баграта Шинкуба.

Моквский собор

Как добраться: Собор Успения Божьей Матери, построенный по велению абхазского царя Леона III в конце X века, расположен в очамчырском селе Моква на левом берегу одноименной реки. Чтобы попасть в это село, нужно выехать из Очамчыры и завернуть налево у поворота, где установлен большой синий указатель с названиями сел Араду, Моква, Члоу, Отап и Тхина. Примерно через 12 километров от поворота попадете в Село Моква.

Координаты GPS: 42°50'5"N 41°30'27"E

© Sputnik / Томас Тхайцук Храм в Мокве

Что интересного: Храм в Мокве был возведен в период наивысшего расцвета Абхазского царства. Леон III повелел учредить Моквское епископство и построить кафедральный собор. Главный придел храма был освящен во имя Богородицы. На протяжении столетий храм не раз подвергался разграблению и вандализму.

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В середине XIX века собор стал усыпальницей. Здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, многие абхазские военачальники.

© Sputnik Илона Хварцкия Успение Пресвятой Богородицы. Моквский Успенский собор X в.

Кындыгский источник

Как добраться: На окраине села Кындыг Очамчырского района находится горячий источник хлоридной, кальциево-натриевой минеральной воды. Расположен источник в 20 километрах от Очамчыры. Ориентиром будет указатель с названием села с левой стороны, минут через 5-10 подъезжаете к развилке с указателем на левой стороне "Эвкалиптовая роща", сразу же сворачиваете с центральной трассы налево и по прямой дороге доедете до источника.

Координаты GPS: 42.798762,41.258395

© Sputnik Томас Тхайцук Горячий источник

Что интересного: Лечебные гейзеры бьют ключом прямо из недр земли. Это необыкновенный природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых термальных источников для принятия ванн.

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Температура воды в месте выхода на поверхность достигает 110 градусов, а стекая по склонам горы, вода остывает до 40-45 градусов. Горячий водопад льется из 13 оборудованных в склоне горы железных желобов.

Тамышская крепость

Как добраться: Крепость "Сан-Томмазо" расположена в селе Тамыш Очамчырского района. Примерно в 15-16 километрах от Очамчыры в сторону Сухума будет поворот налево с указателем "Горячий источник". Поворачиваете туда, и через 2,5 километра нужно свернуть направо. Через 750 метров по проселочной дороге подъедете к Тамышской крепости, которую еще называют "Сан-Томмазо".

Координаты GPS: 42°47'12"N 41°17'22"E

Что интересного: Тамышская крепость — единственная сохранившаяся до наших дней генуэзская крепость в Абхазии. В этих местах находились торговые поселения и порты, организованные итальянскими колонизаторами.

При раскопках в 1970-х годах, ярким событием стало обнаружение в крепостной стене пушечного ядра, оставшегося, предположительно, после турецкого нападения в XV веке. Это ядро можно увидеть и сегодня.

Координаты GPS: 42°47'12"N 41°17'22"E

Озеро Скурча

Как добраться: Искусственное озеро Скурча расположено в селе Адзюбжа Очамчырского района. Если ехать от центра города Очамчыры, то примерно в 30 километрах от него нужно свернуть налево у указателя с названием сел Атара абхазская и Атара армянская. В 3,5 километрах по дороге находится КПП на территорию озера.

Координаты GPS: 42°51'2"N 41°8'5"E

© Sputnik / Томас Тхайцук Рассвет на озере Скурча

Что интересного: Скурча – искусственный водоем, который появился на месте старого карьера. Площадь озера около 140 гектаров, а глубина достигает 26 метров. Есть в озере и более глубокие колодцы, но ниже двух метров от поверхности летом и пяти зимой живые организмы не спускаются.

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По составу воды ученые называют озеро Скурча мини-копией Черного моря. Из-за того что в него долгое время не попадали проточные воды, там начал образовываться сероводород. Ситуация изменилась после того, как к озеру прорыли каналы, и сегодня в его водах активно развивают рыбное хозяйство.