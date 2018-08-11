Над облаками: в Абхазии можно подняться на воздушном шаре

В республике впервые появились полеты на аэростате. Пока это не свободные полеты, воздушный шар все время нахождения в воздухе привязан канатами к земле.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Летать охота

Группа молодых энтузиастов из Гудауты решила продолжить дело братьев Монгольфье, освоила подъем на воздушном шаре. Теперь они и другим предлагают испытать чувство полета и полюбоваться живописными видами Абхазии. Воздухоплаватели обосновались прямо на набережных Гагры и Пицунды. Желающих много, но минус такой дислокации в том, что нет пространства для маневров. Шар поднимают на высоту до пятидесяти метров, но на берегу его надежно удерживает канат с грузом.

© Sputnik Подготовка воздушного шара к полету

Для настоящих долгих полетов пока нет опыта, рассказывает один из представителей "Skyfly Abkhazia" Мурат Анкваб. Кроме того, по словам молодого человека, для воздушных путешествий нужна удобная и большая площадка, а далеко улететь с набережной и безопасно туда же приземлиться уже не получится.

Даже такое ограничение не отпугивает желающих подняться к облакам, как правило, гостей республики. После полета они охотно делятся впечатлениями.

© Sputnik Подготовка воздушного шара к полету

"Всегда хочется приключений и романтики. Я раньше не только не летала, но и вживую воздушный шар не видела, поэтому это прямо отличное завершение отпуска", — признается туристка Елена Макарова.

В корзину шара "Skyfly Abkhazia" помещается три человека, четвертый –пилот. Программа полета длится десять минут и стоит шестьсот рублей с человека.

Ждать с моря погоды

Воздушный шар – это один из самых безопасных способов воздухоплаванья, уверен Мурат Анкваб. Он подчеркивает, что их судно соответствует всем требованиям, а пилот прошел обучение в краснодарском аэроклубе и получил лицензию.

© Sputnik Подготовка воздушного шара к полету

"У пилота есть большой опыт управления воздушными суднами. Хотя с аэростатами он раньше не работал, но прошлый опыт и уверенность в воздухе сильно помогают. Он поднимает и опускает шар плавно и аккуратно. От пассажиров требуется только соблюдать правила техники безопасности, озвученные на предполетном инструктаже", — объяснил Анкваб.

© Sputnik Подготовка воздушного шара к полету

Инструкция же сводится к тому, чтобы не трогать вентили, веревки или шланги. Конечно, нельзя переваливаться за край корзины, а также пытаться забраться внутрь или вылезти без команды пилота. Какими бы романтичными не казались воздушные прогулки на монгольфьере, здесь всегда надо быть готовым к внештатным ситуациям. Особенно неприятны сильные порывы ветра.

"Сильные порывы ветра – это главная проблема. Прежде чем поднять шар в воздух, мы проверяем направление и силу ветра, после чего принимаем решение. В нашем деле погода диктует свои правила", — отметил Анкваб.

© Sputnik Подготовка воздушного шара к полету

Шар поднимается в воздух из-за разницы в температуре уличного воздуха и воздуха в оболочке аэростата. В условиях жаркого лета в Абхазии, поднимать воздушный шар в воздух получается только рано утром на рассвете и с наступлением сумерек. "Skyfly Abkhazia" предпочитает работать вечером, при этом ребята извлекают из этого ограничения определенные плюсы. Закаты в Абхазии очень красивые, а понаблюдать за ними с высоты очень любопытно, объясняют молодые люди.

Далеко глядим

В планах команды "Skyfly Abkhazia" расширяться. Ребята мечтают о новых шарах, о разработке специальных предложений для свадебных пар и фототуров.

© Sputnik Подготовка воздушного шара к полету

Ну и, конечно, они не хотят ограничиваться только привязанными полетами, а намерены в будущем отправиться в воздушное путешествие над Рицинским парком. Это уникальный шанс неторопливо насладиться красотами Абхазии с высоты птичьего полета, считают воздухоплаватели.

© Sputnik Подъем воздушного шара в воздух

С осени воздушный шар появится и в Сухуме. Владельцы рассчитывают, что он станет одной из обязательных "фишек" свадебного сезона. Пока на руку молодым людям то обстоятельство, что полеты на воздушных шарах в Абхазии – пустая ниша. Они — первопроходцы.