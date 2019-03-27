Сотрудникам МВД и Росгвардии России разрешили отдохнуть в Абхазии

Перед летним сезоном 2019 года эксперты Ассоциации туроператоров обобщили всю имеющуюся информацию о странах, въезд в которые одобрен для российских военнослужащих, гражданского персонала Минобороны, сотрудников системы МВД и Росгвардии.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Абхазия остается доступной для отдыха сотрудников МВД и Росгвардии России, сообщает АТОР. © Sputnik Томас Тхайцук "Сгоревшая" путевка: как не испортить себе отдых в Абхазии

В отношении сотрудников МВД России, по имеющимся информации, в 2019 году продолжит работать распоряжение министра внутренних дел от 26 декабря 2017 года, в котором одобрен список из 13 государств, отдых в которых для сотрудников МВД, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки".

Из стран ближнего зарубежья - это Абхазия, Южная Осетия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Из стран дальнего зарубежья – Вьетнам, Китай и Куба.

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Для военных, сотрудников и гражданского персонала Росгвардии действует распоряжение директора Росгвардии от 4 ноября 2017 года. Список стран полностью совпадает с тем, что рекомендован для сотрудников МВД, но в перечень добавлена Мальдивская Республика.