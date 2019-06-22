Эксперт: события в Грузии увеличат турпоток в Абхазию в два раза

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Туристический поток в Абхазию из России в связи с происходящим в Грузии может увеличиться в два раза, рассказал РИА Новости заместитель директора национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир.

"В связи с последними событиями в Грузии, то, что указ был подписан президентом России, конечно, ожидаем, что это очень отразится на наших курортах. Мое мнение, раза в два, как минимум, должен увеличиться турпоток", - сказал Кокоскир.

Кокоскир отметил доступность Абхазии для туристов из России и хорошую пропускную способность границы, а также обратил внимание на то, что кроме Гагры и Пицунды, которые, главным образом, заполняются туристами, гостей ждут в Гудаутском, Сухумском и Очамчирском районах.

"В последнее время повышается уровень нашего частного сектора, люди готовы принять туристов. Что касается средств коллективного размещения туристов, то, если в советское время Абхазия принимала до 3,5 миллиона человек, а было всего около 100 средств коллективного размещения, то сегодня около 450 таких объектов на территории Абхазии", - сказал Кокоскир.

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Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что одна из крупнейших в России туристических компаний "TUI Россия" собирается предлагать своим клиентам, планировавшим поездку в Грузию, туры в Абхазию, Турцию и на юг России.