Много кликов: россияне чаще всего ищут Абхазию, выбирая отдых в ближнем зарубежье

Среди всех стран мира для собравшихся в отпуск россиян по-прежнему интереснее всего Турция, Абхазия же занимает восьмую строчку рейтинга.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Абхазия лидирует в поисковых запросах россиян, ищущих место для отдыха в странах ближнего зарубежья, такие данные по итогам масштабного исследования поисковых запросов приводит сервис "Яндекс.Путешествия".

"По тому, как менялась доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к Яндексу, можно судить об изменении спроса на туризм у россиян. Мы изучили запросы за шесть лет, начиная с 2014 года, в конце которого произошло падение рубля", - сообщили в "Яндексе".

Самый популярный вид туризма в России — внутренний: больше половины всех запросов (52%) про туристические направления были посвящены отдыху в России.

Страны ближнего зарубежья заняли в выдаче "Яндекса" 12% пользовательских запросов. 3,3% пользователей, выбравших для отдыха сопредельные государства, искали именно Абхазию, 2,3% - Грузию и 1,3% - Белоруссию.

Среди всех иностранных государств россияне чаще всего ищут варианты отдыха в Турции (14,78%).

При этом Абхазия также вошла в топ-10 зарубежных стран для отдыха россиян, республика занимает восьмую строчку рейтинга (1,54%).

Примечательно, что жители некоторых российских городов поставили Абхазию на второе и даже первое место при поиске направлений для отдыха за рубежом.

Так в Волгограде вопросом об отдыхе в Абхазии интересовались 2,3% жителей, в то время как Турцией – 1,2%, в Краснодаре у Абхазии 1,51%, у Турции – 1,2%. В Ростове-на-Дону и Воронеже Абхазия занимает вторую строчку после Турции.

В течение года распределение туристического интереса между странами меняется. Летом интерес к отдыху в Абхазии повышается, она, согласно данным исследования, находится на 9 строке рейтинга, занимая место между Таиландом и Францией.

В Москве и Петербурге в два раза чаще, чем в других больших городах, ищут информацию о поездках в Европу. В пятерку главных туристических стран в этом году также вошли Италия, Греция и Испания.

Ранее сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подготовил рейтинг курортов Абхазии, согласно полученным данным, самыми популярными направлениями стали Гагра, Сухум и Пицунда.