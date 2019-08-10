Попасть в Абхазское царство: музею истории в Новом Афоне исполнилось девять лет

Музей Абхазского Царства был открыт на территории Национального историко-культурного заповедника "Анакопия" в Новом Афоне 10 августа 2010 года.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Музей Абхазского Царства в Новом Афоне отметил девять лет со дня основания, объект был открыт 10 августа 2010 года.

Как рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун, музей вызывает интерес не только среди туристов, но и среди местных жителей, интересующихся историей страны.

Первые экспозиции музея состояли из артефактов, найденных во время археологических исследований в Анакопии. Впоследствии были открыты залы палеонтологии, этнографии и археологии.

В зале палеонтологии хранятся окаменелости и отпечатки древних морских животных мелового и юрского периодов. Среди экспонатов выделяется череп пещерного медведя из села Псху, дожившего как вид до мезолитического периода.

В музее также представлены археологические материалы эпохи палеолита, которые свидетельствуют о жизни первобытных людей, а также фрагменты керамических изделий, относящиеся к периоду ранней бронзы.

Оружие средневековых абхазов можно увидеть в зале этнографии. Здесь же установлен макет традиционной абхазской усадьбы.

В 2017 году был открыт зал, посвященный истории Абхазского царства - раннефеодального государства абхазов с центром сначала в Анакопии, а затем в Кутаиси. Здесь представлены древние рукописи, в которых упоминаются имена абхазских царей, хранятся элементы их одежды и медные монеты, свидетельствующие о торговых связях Абхазского царства с другими государствами.

"Каждый год мы пытаемся представлять новые экспозиции, добавлять материалы и обновлять фонд музея. Мы стараемся сделать так, чтобы люди интересовались историей Абхазии", - рассказал Аргун.

С 2003 по 2019 годы работники музея выпустили 13 научно-популярных материалов, среди которых монографии "Свод карт Абхазии", "Новый Афон и окрестности", были выпущены более 10 научных статей и докладов для международных конференций.

Вход в музей бесплатный.

Читайте также: