Когда дождь не страшен: чем заняться в Абхазии в непогоду

О том, чем туристу занять себя в дождливую погоду в Абхазии, читайте в обзоре Sputnik.

Последние несколько дней в Абхазии выдались на редкость дождливыми. Июльское солнце лишь изредка выглядывало из-за туч, не давая туристам понежиться на солнце. А о долгожданном загаре и речи не могло идти. Но не спешите отчаиваться, в Абхазии можно провести интересный и познавательный отдых и в непогоду. И когда в следующий раз непогода застанет вас в отпуске, воспользуйтесь рекомендациями Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Культурный вечер

Если по дороге в знаменитый Ботанический сад Сухума вас настиг ливень, не спешите разворачиваться и идти домой. Недалеко от Ботсада находится Государственный музей Абхазии. Среди экспонатов музея памятники и элементы истории не только абхазов, но и народов Кавказа. У входа в музей расположен один из древнейших дольменов (древние погребальные сооружения – ред.) Билет на взрослого обойдется в сто рублей, на ребенка старше восьми лет 50 рублей, детям до восьми лет вход бесплатный.

© Sputnik Томас Тхайцук Абхазия продолжит работу по возвращению культурных ценностей

Другой музей в центре города - это музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Он был создан в 2008 году и хранит экспонаты времен Отечественной войны народа Абхазии. В музее также есть экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне.

© Sputnik Музей Боевой Славы

Многим гостям столицы Абхазии, а в особенности любителям литературы, будет интересно посетить Дом-музей Дмитрия Гулиа в Сухуме. Гулиа - Народный поэт Абхазии и создатель абхазского алфавита. В музее можно найти уникальные экземпляры первых книг на абхазском языке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Дмитрия Гулиа

Прогуливаясь по набережной Махаджиров, обратите внимание на афиши Абхазского драматического и Русского драматического театров. В репертуаре театров известные классические произведения, спектакли по мотивам истории Абхазии, комедии и постановки для детей. Цены на билеты колеблются от 200 до 1000 рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

По дороге к сухумской набережной обязательно загляните в Центральный выставочный зал. Молодые и именитые абхазские художники и скульпторы представят вам свое видение современной Абхазии и через искусство познакомят с бытом и традициями народа совершенно бесплатно. ЦВЗ постоянно пополняется различными тематическими выставками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии

Каждый четверг в 17:00 в Пицундском храме проходят концерты Государственного камерного оркестра Абхазии. Стоимость детского билета -200 рублей, взрослого – 600 рублей. Сходить на концерт можно и в Абхазской государственной филармонии, следить за афишей можно на официальном аккаунте филармонии в Facebook и Instagram, а билеты приобрести в кассе.

© Sputnik Константин Грецов Пицундский храм

Знакомство с кухней

Сухумский рынок – отдельная достопримечательность Абхазии. Это место, где можно не только купить вкусных фруктов, домашнего сыра, мяса, свежей зелени и пикантной аджики, но и окунуться в атмосферу городской жизни.

© Sputnik Илона Хварцкия Рыночная торговля в Гаграх

Здесь же можно прикупить сувениров для родных, домашнего вина, чачи и меда. Цены меньше магазинных.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление нартовских хачапуров

Какой же отпуск в Абхазии без посещения ресторана национальной кухни - абхазской апацхи. Далеко идти не нужно. На набережной Махаджиров загляните в знаменитую "Нарту" и обязательно закажите ачашв-лодочку. Полноценный обед из трех блюд и абхазского вина на двоих здесь колеблется от 1000 до 2500 рублей.

Прогулки в пещере и абхазское застолье

В селе Дурипш Гудаутского района для туристов несколько раз в неделю проводят экскурсионный тур "Абхазское застолье".

CC0 Застолье

Организаторы познакомят вас с правилами абхазского этикета, научат произносить тосты в нужном порядке, а голодными со стола вы точно не встанете. Закончится застолье веселыми абхазскими танцами.

Новоафонская пещера – визитная карточка Нового Афона. Экскурсии в нее проходят в любую погоду. Вход обойдется в 500 рублей, детский билет – 100 рублей.

© Sputnik / Н. Рахманов Новоафонская - карстовая полость, одна из крупнейших пещер в мире. Расположена в Иверской горе на Черноморском побережье Кавказа, в городе-курорте Новый Афон. Открыта в 1961 году.

Пещера входит в список самых больших пещер Кавказа и представляет собой карстовую полость объемом около одного миллиона кубических метров.

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