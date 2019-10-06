Виртуальная Абхазия: собор в Мокве и его окрестности

3D панорама Моквского собора и его окрестностей в мультимедийном проекте Sputnik "Виртуальная Абхазия".

В селе Мыку (Моква) очамчырского района проходит праздник, посвященный 26-летию Победы в Отечественной войне, в воскресенье 6 октября.

На празднике пройдут конно-спортивные соревнования, выступят хореографические коллективы и певцы абхазской эстрады.

Sputnik Абхазия напоминает, что еще интересного можно посмотреть в окрестностях села - собор Успения Божьей Матери, построенный царем Леоном в конце X века, который расположен в очамчырском селе Моква по левому берегу одноименной реки.

Виртуальная прогулка по окрестностям Моквского собора — часть мультимедийного проекта Sputnik Абхазия, цикла панорам об Абхазии.

Подсказки:

Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши.

Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши.

Прочитайте о Моквском соборе в описании ниже.

Храм в Мокве был возведен в период наивысшего расцвета Абхазского царства. Леон III повелел учредить Моквское епископство и построить кафедральный собор. Главный придел храма был освящен во имя Богородицы.

На рубеже XI-XII веков собор был расписан греческими мастерами. Патриарх иерусалимский Досифей II, посетивший в 1659 году Мокву, нашел надпись, согласно которой росписи были сделаны "во время Алексея Комнина и Давида, великого Царя Абхазского".

© Sputnik Илона Хварцкия Храм Моква.

В XVII веке, когда турки захватили Абхазию и стали насаждать ислам, храм опустел и был разграблен. В конце столетия епископство перестало существовать.

В 1860-х годах владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе решил на свои средства отремонтировать собор. Нанятый им мастер провел реставрацию далеко не лучшим образом. В результате нее были перестроены колокольня и сам собор, пол был вымощен известняковыми плитами, стены были оштукатурены, на куполе появилась маленькая ротонда, с запада возвели придел, исчезли резные карнизы. Собор после этого утратил значительную часть своего оригинального облика. В этот период собор стал усыпальницей. Здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, многие абхазские военачальники.

© Sputnik Илона Хварцкия Храм Моква.

К 1871 году казалось, что храм приведен в порядок, но выяснилось, что черепица была положена неправильно, крыша протекала и вновь требовала ремонта. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов в храме были выбиты окна, уничтожен иконостас. Службы после этого надолго прекратились.

В 1902 году был основан Моквский Успенский женский монастырь.

© Sputnik Илона Хварцкия Храм Моква.

Согласно народной легенде об архитекторе Моквского храма, скупой и жестокий царь Леон, не желая отдавать зодчему серебро и золото за работу, а также для того, чтобы не появился где-либо собор, подобный Моквскому, обвинил архитектора в невыполнении условий договора.

Спустившись с главного купола, царь сказал: "Не выполнил ты моего условия. Не видно с высоты собора всех храмов". Решив проверить сказанное, зодчий поднялся по приставной лестнице. Тогда царь приказал убрать лестницу, лишив архитектора возможности спуститься.