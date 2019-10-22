Бизнес без посредников: Абхазия примет участие в турфоруме SIFT-2019

Международный туристский форум SIFT-2019 пройдет с 20 по 22 ноября в Красной поляне в Сочи. В феврале Минтуризма Абхазии планирует провести аналогичный форум в республике.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация из Абхазии примет участие в VI Международном туристском форуме SIFT-2019, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия замминистра по курортам и туризму республики Астамур Барциц.

"Мы туда едем, в первую очередь, чтобы без посредников, напрямую установить деловые отношения между нашими и зарубежными туроператорами, которые будут участвовать в этом форуме. Площадка эта очень эффективная и способствует налаживанию деловых отношений в сфере туризма", - отметил Барциц.

Он добавил, что Минтуризма Абхазии планирует организовать для участников форума и прессы рекламно-информационный тур по Абхазии. Скорее всего, желающие познакомиться с достопримечательностями и природой республики посетят Рицинский национальный парк, Новый Афон, гостиницы и пансионаты в Гагре. Тур завершится абхазским застольем в селе Дурипш.

По аналогии SIFT Минтуризма республики проведет форум в Абхазии в феврале 2020 года.

"Этот форум называется "Workshop", и мы будем его проводить совместно с организаторами SIFT. То есть иностранные туроператоры и турагенты встретятся с абхазскими коллегами непосредственно на территории нашей страны. Там будут рабочие группы, дискуссионные столы, где обсуждаются те или иные проблемы в сфере туризма", - сказал Барциц.

Международный туристский форум SIFT проводится с 2013 года. Абхазия в нем участвует во второй раз. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участниками будут туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии.

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