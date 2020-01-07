Рицинский парк посетило больше туристов, чем в новогодние праздники 2019-го

В целом показатели 2019 года на полтора процента меньше, чем за 2018 год. Всего в прошлом году Нацпарк заработал 128 миллионов 842 тысячи рублей.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Более шести тысяч туристов посетили Рицинский Национальный реликтовый парк за шесть дней января 2020 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила на радио Sputnik Абхазия директор Нацпарка Рита Лолуа.

Такое большое число туристов Лолуа связывает с тем, что на Рице до сих пор нет снега. В 2019 году в это время уже лежал снег и подняться в парк разрешали только полноприводным машинам с зимней резиной.

"Пока еще на Рицу могут подняться и автобусы, и микроавтобусы. В предыдущие годы у нас в это время уже был снег. Хоть мы и расчищали дорогу, но все равно автобусы и микроавтобусы не пропускали", – пояснила она.

В 2020 году парк посещают много местных туристов. Обычно они отправляются в горы в поисках снега, но в этом году снег им приходится искать на Ауадхаре.

Много и российских туристов. Они не изменяют излюбленным маршрутам и направляются к Голубому озеру, Юпшарскому каньону, в Куджба-Яштинском направлении, к Гегскому водопаду.

"В зимний период выбирают такие же туристические маршруты, как и в летний. Туристы гуляют вдоль берега Рицы, любуются пейзажами, фотографируются. На смотровой площадке стоит очень красивая елка. У нас все объекты работают", – подчеркнула Лолуа.

View this post on Instagram #Абхазия#abkhazia#lake#lakeritsa#озерорица#merrychristmas#happynewyear#mountains#snow A post shared by 𝓟𝓪𝓵𝓫𝓪 𝓢𝓪𝓲𝓭𝓪 (@saida_____p) on Dec 31, 2019 at 10:30am PST

Итоги 2019 года

Подводя итоги прошлого года, Рита Лолуа отметила, что показатели 2019-го на полтора процента были меньше, чем за 2018-й. Всего в 2019-м Нацпарк заработал 128 миллионов 842 тысячи рублей, в то время как в 2018-м доход составил 131 миллион 519 тысяч рублей.

"Июль, август и сентябрь выдались несколько хуже, чем за аналогичный период 2018 года. В целом в 2019 году на семь с половиной больше детей посетило парк, и на десять тысяч меньше взрослых туристов было. А так 2019 год примерно на полтора процента уступает 2018 году. В целом в 2019 году в Рицинском национальном реликтовом парке более побывало 395 тысяч человек. А в 2018 году более 397 тысяч туристов", – отчиталась директор Нацпарка.

Билет в Рицинский Национальный парк для взрослых стоит 350 рублей, для детей – 100 рублей. Лолуа напомнила, что от каждого проданного билета в бюджет Гудаутского района начисляется 100 рублей.

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