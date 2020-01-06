Бассейн с мандаринами и зимняя Рица: как Ангелина Вовк отдыхает в Абхазии

Заплыв в бассейне с мандаринами, зимнее море, путешествие по Рицинскому Национальному парку. Именно такие новогодние выходные в Абхазии устроила себе российская телеведущая Ангелина Вовк.

Ангелина Вовк делится со своими читателями секретами и тонкостями зимнего отдыха в Абхазии. Смотрите в подборке Sputnik.

Sputnik

Звезда российского телевидения Ангелина Вовк устроила себе абхазские каникулы. Новогодние праздники она решила с пользой провести в Абхазии, где она не только отдыхает, но и лечится.

Остановилась российская телезвезда в "легендарном и удивительном для сердца месте", в Гагре, куда "в советское время приехать на отдых было просто невозможно".

"Но иногда удавалось "вытащить у судьбы" счастливый билетик! После войны с Грузией ,следы от которой еще встречаются, Гагра восстанавливается... и снова сюда едут россияне, которых встречает гостеприимный абхазский народ", – поделилась она со своими подписчиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 4 Янв 2020 в 11:58 PST

Вовк уже успела побывать в Рицинском Национальном парке, остановилась у "девичьих слез", загадала желание и рассказала своим подписчицам небольшую историю водопада.

"Окрестности водопада считаются божественным местом, где осуществляются самые заветные желания. Нужно мысленно загадать желание и подвязать цветной лоскуток или ленточку, и оно непременно сбудется. Все деревья, скальные выступы и кустарники у водопада густо обвешаны разноцветными лоскутками", – написала она под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 3 Янв 2020 в 7:38 PST

Следующую остановку по пути на Рицу российская телеведущая совершила у Юпшарского каньона.

"Юпшарский каньон – это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Монументальность Юпшарского каньона и невероятная красота окружающей его природы привлекают в это место каждый", – отметила она под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 4 Янв 2020 в 2:41 PST

Ангелина Вовк рассказала своим подписчикам и историю озера Рица.

"Озеро появилось около трехсот лет назад в результате природной катастрофы. Тогда сильное землетрясение обрушило часть горы Пшегишха, и обломки скал запрудили протекавшую по долине реку. Так появилось озеро. Это событие не могло не найти отражение в местном фольклоре. Результатом стало появление легенды о красивой девушке, которую звали Рица", - написала Вовк.

В этом году в Абхазии урожай мандарин невелик. Но для звезды российского телевидения их было пусть и не море, но целый бассейн.

"Человек может жить до 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры! Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные, поэтому я победитель! Я купаюсь зимой в проруби, я катаюсь на горных лыжах, я танцую и пою", – поделилась Вовк секретами долголетия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 1 Янв 2020 в 6:00 PST

После сказанного, не оказалось удивлением, что Вовк решила искупаться и в море, температура воды в котором в этот зимний месяц не опускается ниже +10°С.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 6 Янв 2020 в 4:45 PST

Ангелина Вовк - советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, киноактриса и театральный педагог, народная артистка Российской Федерации.

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