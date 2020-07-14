Курорт для местных: как в Абхазии развивают внутренний туризм

Пандемия коронавируса "перекрыла воздух" курортному сезону в Абхазии. Идет второй месяц лета, а туристов все еще нет. Однако местные предприниматели пытаются адаптироваться в новых условиях.

О том, как предприниматели Абхазии выживают без заграничных гостей, какие пути выхода из кризиса они находят и как пытаются развивать внутренний туризм, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Ренат Пачалия

Эскурсии для "своих"

Экскурсовод Руслана Гергедава смирилась с отсутствием туристов и решила найти альтернативные пути работы. Она решила проводить экскурсии на малоизвестных турмаршрутах для местных жителей. О своем недавнем эксперименте Руслана рассказала в социальных сетях, пригласив жителей Абхазии в путешествие.

"На днях я сделала пост на своей странице в Facebook с предложением организовать экскурсию в Хашупский каньон. Говоря откровенно, я была удивлена. Многие местные жители писали мне и интересовались, сколько стоит такая экскурсия и где находится такая красота", - поделилась Руслана.

© Foto / предоставила Руслана Гергедава Экскурсия для местных

Первые две группы из 42 "домашних" туристов отправились на экскурсию в эти выходные в Хашупский каньон. Следующая экскурсия должна пройти 25 июля, по маршруту "восточная Абхазия". Удивить местных сложнее, ведь они лучше знают страну, говорит Руслана, и признается, так от работы она не уставала никогда.

Гергедава отметила, что экскурсия для местных стоит в два раза дешевле. Объяснила она это тем, что за свои услуги денег она не берет, жители страны не платят за посещение туристических объектов.

"Моя цель заключается не в заработке денег, а в привлечении местного населения к внутреннему туризму", - уточнила Руслана.

Экскурсовод также выразила непопулярное в обществе мнение - она против открытия государственных границ, пока вирус в соседних странах не побежден. Руслана считает, что жители Абхазии вместе с деньгами могут заработать и серьезную болезнь, борьба с которой в республике может стать большой проблемой.

"Туристка" из Очамчыры Гуранда Кишмария поделилась впечатлениями от поездки в Хашупский каньон.

© Foto / предоставила Руснала Гергедава Хашупский каньон

"Для меня самое главное - это хорошая атмосфера. Спасибо Руслане за интересную экскурсию. Я никогда не посещала этот каньон, тем более в качестве туриста, и не ожидала, что у нас в Абхазии столько красивых неизвестных мест", - рассказала Гуранда и добавила, что собирается на экскурсию в высокогорное село Псху.

Кишмария считает, что идея развития внутреннего туризма перспективна. Она добавила, что не стоит недооценивать местное население в качестве туристов, и посоветовала турбизнесу переориентироваться на граждан Абхазии.

Водитель внедорожника Беслан Царгуш работает в сфере туризма уже 15 лет и возит гостей по труднодоступным районам страны. Делать бизнес на внутреннем туризме у него не получается.

"Скажу вам честно, за все время моей работы к нам обращались местные жители, которые хотели воспользоваться услугами "джипинга". Я никогда им не отказывал, но денег при этом я у них не брал, так как считаю неправильным брать деньги с местных", - отметил Беслан.

Водитель внедорожника с сожалением признался, что с начала курортно-летнего сезона у него не было ни одного выезда с туристами.

Местные постояльцы и поход в горы

Нестандартный подход в гостиничном бизнесе применили владельцы отеля в селе Алахадзы Гагрского района. При отсутствии постояльцев супруги Инга и Адамыр решили привлечь местное население скидками.

"Мы решили с друзьями провести день у нас в отеле. Отдохнули отлично. Искупались в бассейне и пожарили шашлыки. Естественно, каждый из нас пользуется соцсетями, и мы начали выкладывать видео и фото. Многие из тех, кто это увидел, начали интересоваться, где и за сколько можно так круто отдохнуть. После этого мы с мужем решили сдавать номера местному населению по более низкой цене", - отметила Инга.

Хозяева добавили, что люди звонят и интересуются, но пока что в отеле нет ни одного посетителя.

Хозяйка отеля в Пицунде Жанна также решила переориентироваться на местного туриста. Она призналась, что раньше у нее не было мыслей о клиентах из Абхазии.

"Удивить местных путешественников намного сложнее, чем приезжих. Я считаю, что если отель находится в центре города, то там не будут отдыхать местные жители. Им нужна экзотика, близкое расстояние до моря и тишина - вот что привлекает наших туристов, и сегодня у нас есть несколько постояльцев из числа местных жителей", - поделилась Жанна.

Эмир Харчилава уже несколько лет организовывает туристические походы в горы Абхазии, но среди его клиентов редко бывают местные жители, так как платить за это удовольствие они не готовы.

"Еще одна причина того, почему местные не пользуются услугами проводника - это наличие у многих своего транспорта, люди могут сами добраться до интересующего их места", - рассказал Эмир и отметил, что как бы он ни хотел развивать внутренний туризм, это зависит от финансового состояния граждан нашей страны.

Эмир добавил, что у него были предварительные заказы от российских туристов на сумму более 150 тысяч рублей в апреле и мае, но из-за закрытой границы он остался без этих денег. Он надеется, что граница вскоре откроется и ситуация в стране нормализуется.

Ткуарчалские водопады © Sputnik / Томас Тхайцук

Горы Ауадхары © Sputnik / Томас Тхайцук

Водопад "Великан" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Ткуарчалские водопады

Как отметил замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц, внутренний туризм в стране носит понятие "выходного дня". Местные жители планируют отдых в свободное от работы время, то есть в субботу и воскресенье. Существуют излюбленные места для граждан Абхазии – это Акармарские водопады и форелевое хозяйство в Гудауте. Особый интерес местные проявляют к горному курорту Ауадхара.

Барциц подчеркнул, что в Абхазии много красивых, живописных мест, которые неизвестны многим гражданам, и посоветовал турфирмам начинать более активно работать с населением.

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