Лишь бы сезон был: отельеры Абхазии готовы следовать рекомендациям СЭС

Президент Абхазии Аслан Бжания 30 мая подписал распоряжение о продлении ряда ограничительных мер до 15 июня, в том числе закрытой для туристов останется государственная граница по реке Псоу.

Несмотря на закрытие границы, население Абхазии и представители туриндустрии рассчитывают на скорейшее начало курортно-летнего сезона и приезд отдыхающих.

В апреле 2020 года Роспетребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы санитарно-курортных учреждений в условиях риска распространения COVID-19. Обязана ли Абхазия им следовать, насколько эти рекомендации эффективны и выполнимы в республике и что обо всем этом думают отельеры, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Сложные для выполнения

Согласно этим рекомендациям, уборку номеров с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить не реже двух раз в день, в обеденных залах и в аналогичных помещениях стойки регистрации необходимо оборудовать бактерицидными облучателями рециркуляторами закрытого типа. Для того чтобы туристы могли выйти за пределы номеров, они должны быть обеспечены одноразовыми масками, которые нужно менять не реже одного раза в два часа, а также кожными антисептиками.

На открытых пространствах нужно не реже двух раз в сутки проводить обеззараживание, в том числе наружных поверхностей зданий, тротуаров, скамеек, урн, пляжного оборудования, обработку шезлонгов нужно проводить после каждого отдыхающего. И это далеко не полный список. Ряд рекомендаций распространяются на способы уборки номеров, мойки посуды, обеспечение социальной дистанции.

Заместитель руководителя "Гильдии отельеров Абхазии" Анна Малкина считает, что выполнить рекомендации Роспотребнадзора очень сложно, и для этого нужно гораздо больше персонала, чем обычно.

"Никто не против проводить дезинфекцию, но у многих в отелях, например, лежит ковролин. Как его обрабатывать? Да, есть способ обработки паром, но далеко не у каждого в отеле есть такие мощные паровые генераторы. Одно дело, когда ты убираешь комнату дома, а другое, когда надо 60-100 номеров убрать", - считает Малкина.

Помимо этого, по ее мнению, могут возникнуть проблемы в случае, если у кого-то из клиентов выявят коронавирус. По новым правилам, при таких обстоятельствах владельцы объекта обязаны оставить заболевшего постояльца у себя на две недели, а само средство размещение автоматически становится обсервацией.

Все рекомендации профильных ведомств в теории звучат легко и просто, но на практике все далеко не так, уверена Малкина. Также она видит сложность по контролю за соблюдением социальной дистанции среди постояльцев.

Понимая то, что Абхазия во многом зависит от туристического сезона, владельцы объектов размещения готовы соблюдать необходимые меры предосторожности в работе, лишь бы сезон начался, подчеркнула она.

"Нас обещали оповестить заранее, если граница откроется, примерно за неделю, чтобы мы могли подготовиться. Каждый пересмотрит условия работы, перестроит все на объектах. Что касается персонала, безусловно, можно организовать раздачу пищи в номерах, соблюдение дистанции и дезинфицировать помещения, но все остальное проблематично", - сказала Малкина.

Замруководителя "Гильдии отельеров Абхазии" предполагает, что изменится также финансовое положение туристов, которые будут стараться экономить во время отдыха.

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Свои правила

Гендиректор санатория "Амра" в Гагре Елена Клименко не видит проблем в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. По ее словам, условия в возглавляемом ею объекте позволяют расставить лежаки по нормам, обеспечить персонал и клиентов средствами для дезинфекции и защиты, организовать уборку и питание согласно требованиям.

"Но пока нет конкретных рекомендаций, мы сейчас находимся в режиме ожидания. Как только будет ясно по поводу открытия границы или же конкретных требований по приему туристов в Абхазии, то мы готовы выполнять их, но будем смотреть, насколько удастся все это соблюдать", - отметила она.

Клименко добавила, что дирекция санатория не намерена пересматривать расценки в сторону удорожания, несмотря на дополнительные затраты, которые требует соблюдение защитных мер во время отдыха туристов. При этом она не исключает, что будет рассматриваться вероятность пойти по примеру отелей Краснодарского края, где просят клиентов запастись медицинскими масками и перчатками за свой счет на период отпуска.

Многих туристов интересует статус Абхазии в эпидемиологическом плане, так как по возвращении в Россию из-за рубежа им предстоит провести две недели на самоизоляции. Некоторых этот момент отпугивает, и вместо поездки за границу они выбирают российские курорты, но у Абхазии немало своих верных "поклонников".

"Многие наши гости Абхазию любят и ждут возможности приехать к нам даже с тем уровнем сервиса, который есть сегодня. Они звонят каждый день и спрашивают, когда откроют границы и готовы приехать хоть в июне, июле и готовы при необходимости сделать "ковид-паспорт", - поделилась Клименко.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что требования Роспотребнадзора распространяются на территории Российской Федерации, но не в Абхазии. Давать какую-либо оценку этим рекомендациям она не стала, но рассказала, что в стране будут разработаны свои меры по недопущению распространения коронавируса.

"Нами, конечно, будет предложен целый ряд обязательных требований по профилактике коронавирусной инфекции для всех учреждений курортной сферы, в том числе на объектах по размещению туристов. Наша основная задача - не напугать отельеров, а не допустить завоза этой инфекции к нам", - сказала Скорик.

Она добавила, что точные сроки разработки требований в сфере туризма и их принятия пока неизвестны. Сейчас главный упор в работе руководства республики и профильных органов сделан на обсуждение ограничительных мер, введенных в Абхазии с конца марта. Говоря об этих мерах, Скорик подчеркнула, что они ведут страну в правильном направлении в контексте эпидемиологической ситуации.

Рекомендации СЭС республики в сфере туризма будут адаптированы к нынешним реалиям, и никого заставлять, к примеру, покупать рецеркуляторы воздуха, не будут. По словам Скорик, помимо того, что подобное оборудование недешевое, оно не производится в Абхазии и в дефиците на российском рынке.

В четверг 11 июня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса заявил, что граница с Россией должна оставаться закрытой.

Он отметил, что в случае открытия границы количество людей, приезжающих в Абхазию, будет увеличиваться, что может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в стране.

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