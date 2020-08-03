13:23 03 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.16
  • EUR87.23
Поиск

Будьте здоровы: Гагра попала в топ-10 курортов для аллергиков

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
44420
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200803/1030669934/Budte-zdorovy-Gagra-popala-v-top-10-kurortov-dlya-allergikov.html

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, куда лучше всего ехать аллергикам.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 курортов, куда лучше всего приезжать туристам для лечения аллергических заболеваний.

Абхазский курорт оказался в пятерке лучших, куда, по мнению пользователей соцсетей, приезжают туристы, страдающие разновидностями аллергии.

Проценты по итогам опроса в соцсетях распределились следующим образом:

  • Евпатория, 19,44%
  • Пятигорск, 16,67%
  • Алушта, 12,5%
  • Гагра, 12,5%
  • Коктебель, 9,72%
  • Сочи, 8,33%
  • Горячий Ключ, 6,94%
  • Архипо-Осиповка, 5,56%
  • Ингушетия, 5,56%
  • Саки, 2,78%

Абхазия и Россия 1 августа открыли границу. По состоянию на 08:00 2 августа абхазо-российскую границу в обе стороны пересекли более 7,5 тысячи человек.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Огонь до небес: невероятные кадры природных пожаров в Калифорнии
Crew Dragon приводнился: космический корабль в Мексиканском заливе
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться