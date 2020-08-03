Будьте здоровы: Гагра попала в топ-10 курортов для аллергиков

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 курортов, куда лучше всего приезжать туристам для лечения аллергических заболеваний.
Абхазский курорт оказался в пятерке лучших, куда, по мнению пользователей соцсетей, приезжают туристы, страдающие разновидностями аллергии.
Проценты по итогам опроса в соцсетях распределились следующим образом:
- Евпатория, 19,44%
- Пятигорск, 16,67%
- Алушта, 12,5%
- Гагра, 12,5%
- Коктебель, 9,72%
- Сочи, 8,33%
- Горячий Ключ, 6,94%
- Архипо-Осиповка, 5,56%
- Ингушетия, 5,56%
- Саки, 2,78%
Абхазия и Россия 1 августа открыли границу. По состоянию на 08:00 2 августа абхазо-российскую границу в обе стороны пересекли более 7,5 тысячи человек.
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