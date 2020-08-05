Гагра вошла в десятку самых экзотических городов для отдыха

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 городов для экзотического отдыха в августе по данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Большинство туристов выбирают Бахчисарай для необычного отдыха в августе.
19,42% опрошенных россиян едут на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть в предгорном районе, в долине притока Качи.
Согласно опросу, места в рейтинге распределились следующим образом:
- Бахчисарай - 19,42%
- Судак и Горно-Алтайск - 18,45%
- Дербент - 11,65%
- Йошкар-Ола - 10,68%
- Гагра - 7,77%
- Темрюк - 5,83%
- Пятигорск - 3,88%
- Уфа - 2,91%
- Болгар - 0,97%
Россия и Абхазия открыли границу для граждан обеих стран без ограничений с 1 августа.
Смотрите также:
- Сезону быть: первые туристы в Абхазии - видео