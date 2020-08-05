16:27 05 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.28
  • EUR86.63
Поиск
Отдых туристов в Абхазии

Гагра вошла в десятку самых экзотических городов для отдыха

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
124801
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200805/1030685833/Gagra-voshla-v-desyatku-samykh-ekzoticheskikh-gorodov-dlya-otdykha.html

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие города в России и Абхазии, по их мнению, самые необычные для отдыха в августе.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 городов для экзотического отдыха в августе по данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Гагра попала в десятку курортов, где туристы заводят романы

Большинство туристов выбирают Бахчисарай для необычного отдыха в августе.

19,42% опрошенных россиян едут на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть в предгорном районе, в долине притока Качи.

Согласно опросу, места в рейтинге распределились следующим образом:

  • Бахчисарай - 19,42%
  • Судак и Горно-Алтайск - 18,45%
  • Дербент - 11,65%
  • Йошкар-Ола - 10,68%
  • Гагра - 7,77%
  • Темрюк - 5,83%
  • Пятигорск - 3,88%
  • Уфа - 2,91%
  • Болгар - 0,97%

Россия и Абхазия открыли границу для граждан обеих стран без ограничений с 1 августа.

Смотрите также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полгорода в руинах: как выглядит Бейрут после взрыва
"Катастрофа как она есть": что происходит в Ливане после взрыва
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться