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Сезону быть: первые туристы в Абхазии

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200803/1030677732/Sezonu-byt-pervye-turisty-v-Abkhazii.html

С 1 августа открыта граница Абхазии и России. Там выстраиваются очереди желающих провести отпуск в республике.

За первые два дня границу пересекли более 30 тысяч человек. 

Во вторник 4 августа в республику прибудут представители Минздрава России. Как отметил глава Минздрава Абхазии, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы "практического взаимодействия" и возможность направления в Гудаутский госпиталь российских бригад дежурных врачей, если в этом появится необходимость.

Сегодня также стало известно, что в Сочи разворачивают дополнительный корпус для приема пациентов с COVID-19, которые отдыхали в Абхазии.

Съемочная группа Sputnik прошлась по улицам столицы и застала первых туристов.

Подробнее о том, за чем и откуда они приехали в Абхазию и как реагируют на открытые границы местные жители, в видеорепортаже Sputnik.

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