Сезону быть: первые туристы в Абхазии

С 1 августа открыта граница Абхазии и России. Там выстраиваются очереди желающих провести отпуск в республике.

За первые два дня границу пересекли более 30 тысяч человек.

Во вторник 4 августа в республику прибудут представители Минздрава России. Как отметил глава Минздрава Абхазии, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы "практического взаимодействия" и возможность направления в Гудаутский госпиталь российских бригад дежурных врачей, если в этом появится необходимость.

Сегодня также стало известно, что в Сочи разворачивают дополнительный корпус для приема пациентов с COVID-19, которые отдыхали в Абхазии.

Съемочная группа Sputnik прошлась по улицам столицы и застала первых туристов.

Подробнее о том, за чем и откуда они приехали в Абхазию и как реагируют на открытые границы местные жители, в видеорепортаже Sputnik.

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